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Başbakan Yıldırım: BM’nin kararı memnuniyet vericidir

Başbakan Binali Yıldırım, “BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir” dedi.

Başbakan Yıldırım: BMnin kararı memnuniyet vericidir

21 Aralık 2017 22:16

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, “BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur. Gözdağı ve tehditler ile ülkelerin iradelerini etki altına alma gayretleri BM Genel Kurulu’ndan çıkan bu kararla başarısızlığa uğramıştır. Güçlünün değil haklının güçlü olduğunu BM bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Oylama, ABD Yönetimi’nin Kudüs'ü İsrail'i başkenti ilan etme kararının uluslararası hukuku ve ilgili BM Kararlarını çiğnediğini, insanlık vicdanın ezici çoğunluğuna ters bir karar olduğunu inkar edilemeyecek şekilde teyit etmiştir. Bu karar gösteriyor ki, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’le ilgili alınan tek yanlı kararlar asla kabul görmeyecektir. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez. Türkiye her zaman Filistinli kardeşlerinin, ezilenin, adaletin, insanlığın ve Kudüs’ün yanında olacaktır” dedi.

Musa Erdoğan 

 

 

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