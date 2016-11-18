Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Arslanhane Camii’nde kılmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı yemin metninin değişeceği ve yeni metinde "Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma..." ifadelerinin yer almayacağıyla ilgili haberlerin sorulması üzerine Yıldırım, “Bu doğru değil. Onu düzeltelim. Yemin metniyle ilgili herhangi bir sorun yok. Sadece okunuşuyla ilgili biraz zorluklar var. Okurken milletvekilleri oldukça zorlanıyorlar. O düzeltiliyor. Onun dışında anlamı değiştirecek hiçbir şey yok. Tamamen kocaman bir yalan” dedi.

“Açık ocak olması, çok yağış olması dolayısıyla çalışmalar ağır ilerliyor”

Siirt Şirvan’daki madende meydana gelen göçük konusunda ise Yıldırım, “Siirt Şirvan’da bakır ocağında aşırı yağışlardan dolayı bir göçük meydana geldi. Bu açık ocak, heyelan halihazırda devam ediyor. Heyelan münasebetiyle 3 madenci maalesef hayatını kaybetti. 13 madenci için de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu ocak özel bir işletme. Çalışmalar valilik, Başbakanlık, bütün birimlerce yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak açık ocak olması, çok yağış olması dolayısıyla çalışmalar ağır ilerliyor” ifadelerini kullandı.

MHP’ye AK Parti’nin anayasa taslağının gittiği hatırlatılarak, “MHP’den bir cevap geldi mi, geldiyse MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman olacak?” sorusuna Yıldırım, “Henüz gelmedi ama her an gelebilir. Gelsin ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz” yanıtını verdi.

“Bu bir tecavüze af değildir”

Dün akşam Mecliste cinsel istismar suçunun failin ve mağdurun evlenmesi durumunda suçun ertelenmesiyle ilgili yapılan düzenlemenin tepki çektiğinin ve uygulamanın nasıl olacağının sorulması üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu tamamen maalesef gerçek dışı bir iftiradır. Olay şudur; yaşı tutmayan, erken yaşta, reşit olmayan yaşta evlenenler var. Yasaları bilmiyorlar. Dolayısıyla çocukları oluyor. Baba hapse giriyor. Çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile olduğu tespit edildi. Bir seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır. Esasen seçim kampanyalarında hem CHP’lilerin, hem MHP’lilerin hem AK Parti’lilerin önüne gelen en önemli sorun ve herkeste bu sorunu çözmek için söz vermişti. Bu mağduriyetin giderilmesi için yapılan düzenlemeyi maalesef CHP her şeyde olduğu gibi bir ucuz istismar aracı olarak kullanmaya kalktı. Ama her şey ortada. Bu bir tecavüze af değildir. Tecavüze en ağır cezayı AK Parti getirdi. 2007 yılında 8 yıl, 2014 yılında da 16 yıla tecavüz suçuyla ilgili ceza getirildi. Bu cezalar tecavüzle ilgili bir konu değil. Bundan böyle bu şekilde evlenmeler olursa hiçbir şekilde müsamaha edilmeyecek. Ama geçmişte bu cezaların varlığından haberdar olmayan yaşıt tutmayanların evlenmesi sonucu aile dağılmış, çocuklar anayla birlikte perişan, baba hapiste. Bunlara bir seferliğine mahsus olmak üzere 3 bin ailenin mağduriyeti gideriliyor. Olay bundan ibaret. Bunun dışındakiler maalesef bildik CHP’nin çarpıtma, saptırmaya yönelik faaliyetlerden ibaret.”

“Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı saat 4’te yapacağız”

Doların 3,40’ı geçmiş durumda olduğunu ve yapılacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Türk Lirası'nın değer kaybına karşı bir önlem paketinin hazırlanıp hazırlanmayacağı sorusuna Yıldırım, “Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı saat 4’te yapacağız. İlgili birimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir şekilde. Amerikan seçimlerinden sonra dünyada, ekonomilerinde bir hareketlilik başladı. Özellikle döviz kurlarıyla başlayan bu hareketliliğin halen devam ettiğini biliyoruz. Dolar kurundaki bu artışta dahil olmak üzere diğer döviz kurlarındaki artışlarda dahil olmak üzere bu konuları değerlendireceğiz. Ama vatandaşlarımız rahat olsun, emin olsun. Türkiye ekonomisi temelleri sağlamdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden çok daha iyi durumdayız. Ancak tabi ki yaşanabilecek olağanüstü gelişmelere karşıda tedbirsiz olmamızı bu şartlar gerektirmiyor. Bir araya geleceğiz bunları değerlendireceğiz. Bundan sonra ekonomimizle ilgili yapılması gereken işler nedir, alınması gereken kararlar nedir onları alacağız” diye konuştu.

“Her zaman müzakere kapısı açıktır”

Anayasa değişikliği konusunda CHP’den randevu talebinin olup olmayacağı sorusuna Başbakan Yıldırım, “Her zaman müzakere kapısı açıktır. Herkesle bu ülkenin geleceği için, ülkemizin menfaati için her konuyu görüşürüz, konuşuruz. Aynı fikirde olmamız gerekmiyor ama bu konuşmamıza engel değil” cevabını verdi.

“Çekilecekler, öyle veya böyle çekilmek durumundalar”

YPG/PYD’nin Mümbiç’teki varlığıyla yeni bir gelişmenin olup olmadığı ve çekilip çekilmemeleri konusunda Amerika ile temasın olup olmadığı sorusu üzerine Yıldırım, “Amerika’yla temasımız sürekli var. Mümbiç’teki PYD varlığının ortadan kaldırılması Fırat’ın doğusuna çekilmesi konusunda başından beri Amerika’yla bir mutabakatımız var. Her görüşmede o mutabakatın arkasında olduklarını ve bunun gereğini yapacaklarını ifade ediyorlar. Halen bunun tahakkuk etmesini bekliyoruz. Çekilecekler öyle veya böyle çekilmek durumundalar” dedi.

Abdullah Sarıca - Pelin Üzek