Başbakan Yıldırım, Rusya Federasyonu ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, üst düzey makamlarda ilk ziyaretlerin önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan'a yapıldığını dile getirerek, göreve geldikleri zaman 1 Haziran'da Lefkoşa'ya, 4 Haziran'da da Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti. Moskova'ya yapılan bu ziyaretin geleneksel ziyaretlerin sonrasındaki ilk yurt dışı ziyaret olduğunu anlatan Yıldırım, "Heyetimiz ziyaretin önemini göstermeye yetiyor. Başbakan yardımcımız, 6 bakanımız, milletvekillerimiz, iş adamlarımız ve basın mensuplarımız bu ziyarette bizlerle beraber olacak. Bu ziyaretimizde Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Dmitri Medvedev ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. 1 Aralık'ta Alanya'da Rusya Dışişleri Bakanıyla Dışişleri Bakanımız Ortak Stratejik Planlama Grubunun 5'inci toplantısını gerçekleştirdiler. Alanya toplantısı bu ziyarette ele alacağımız konuların hazırlığı bakımından önemli. Bu ziyaretimizin de aynı zamanda 24 Kasım sonrası normalleşme sürecinin atılması gereken adımları bağlamında iki devlet başkanı başkanlığındaki Müteakip Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi evvelinde bir yol haritası çıkarmasına vesile olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

"İlişkilerin eskisinden daha da ileri seviyelere taşınması konusunda her iki ülkede en üst düzey irade mevcuttur"

Moskova'da parlamenter diplomasi alanında Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğine katkı sağlayacak temaslarda bulunacaklarını ifade eden Yıldırım, "Federasyon Konsey Başkanı Matviyenko ile yapacağımız görüşmede heyetimizde yer alan milletvekilleriyle beraber milletin temsilcilerinin ikili konularda ve bölgesel yaklaşımları değerlendireceğiz. Moskova'dan sonra Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un daveti üzerine Kazan'a geçeceğiz. Türkiye-Rusya ilişkileri geçen yıl Kasım ayında yaşanan malum hadiseden sonra normalleşme sürecine tekrar girdi. İki ülke arasında en üst düzeylerde oluşan irade sonrası bu süreçte de oldukça hızlı ilerleme kaydediyoruz. Elbette belli bir kayıp yaşandı. Şimdi toparlanma sürecindeyiz. Bu toparlanma süreci çok hızlı biçimde gerçekleşmeli. İşbirliğimizi arttıracağız. Moskova'daki temasımızın ana gündemini bu konular oluşturacak. İlişkilerin eskisinden daha da ileri seviyelere taşınması konusunda her iki ülkede en üst düzey irade mevcuttur. Bunların hızla ekonomik alana da yansıması gerekiyor. Bazı tarım ürünlerinin Rusya'ya ithali halen kısıtlı durumda. Rusya'daki firmalarımıza uygulanan bu kısıtlamaların kaldırılmasını özellikle değerlendireceğiz. Gümrük, nakliye konularında bazı uygulamalarda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

Yıldırım, vize uygulamasının en kısa zamanda önceki rejime dönüştürülmesinin en büyük beklentileri olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda bu alandaki engellerin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Rusya ile turizm bakımından bu yıl iyi bir yıl geçirmedik. 2017'de bu durumum tersine çevrilmesi için gelecek misafirlerimizi getirecek havayolu şirketlerine, acentelere destek programımızı açıkladık. Uçak başı 6 bin veya 8 bin dolar teşvik uygulayacağız. Bu sayede daha çok misafirin ülkeye gelmesini sağlayacağız. Enerji, Rusya ile ticaretimizde çok önemli alan. Ziyaret sırasında Türk Akımı antlaşmasının karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda hayata geçirilmesini de ele alacağız. Bu anlaşma geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Ayrıca doğalgaz fiyatı ile ilgili geçmişten gelen indirimle ilgili bir meselemiz var. Bu konuda yine Enerji Bakanımız ve muhattapı tarafından ele alınacak. Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin gecikmeden tamamlanması da önemli konularımız arasında yer alıyor. Bölgemiz sancılı bir süreçten geçiyor. Artık müzmin hale gelmiş meselelerde Türkiye ve Rusya'nın daha yakın işbirliği içerisinde çalışması önem arz ediyor. Suriye'de, Orta Doğu'da, Ukrayna'da ve civarımızdaki diğer yerlerde yaşananlara bakınca bunun önemi daha iyi anlaşılacak. Uluslararası işbirliğimizi arttırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ziyaretimizin ikinci ayağı olan Tataristan Cumhuriyeti bölümünde ülkemizden Kazan'a başbakan seviyesinde olan ikinci ziyaret olacaktır" diyen Yıldırım şunları kaydetti: "İlk ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımız 2011 yılında gerçekleştirmişti. Bu vesileyle ülkemizle Tataristan arasındaki ticaret, ekonomi ve kültürel işbirliği için görüş alışverişi yapma fırsatı bulacağız. Türk şirketlerinin bugün Tataristan'da 2 milyar dolar civarında yatırımları mevcut. Tataristan ile başta ekonomi olmak üzere her alanda gelişen işbirliğimizin aynı zamanda Rusya ile olan işbirliğimize de zenginlik katacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Minnihanov ile birlikte katılacağımız Türk-Tatar İş Formu işbirliğimizin daha da gelişmesine vesile olacaktır. Tataristan ile yalnızca ekonomi anlamında değil kültür ve eğitim sahasında da işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye ile Rusya, Türkiye ile Tataristan arasındaki kültür köprülerinden birini teşkil eden Sadri Maksudi Arsal'ın İstanbul Parktaki heykelinin açılışını da gerçekleştireceğiz."

Yıldırım, havalimanına gelmeden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşmesinin sorulması üzerine, "Sayın Bahçeli'ye çay içmeye gittim. Beraber çay içtik, biraz sohbet ettik, ondan sonra ayrıldık. Bu konuları daha önce konuştuk arkadaşlar. Vardığımız mutabakat çerçevesinde her iki partiden de arkadaşlarımız verilen talimatlara uygun olarak detayları gerçekleştiriyorlar. Kamuoyuyla paylaştığımız bu anayasa teklifiyle ilgili ne söylediysek aynen adım adım gerçekleşiyor. İnşallah Rusya dönüşü büyük bir mani olmazsa bu hafta bitmeden teklifimizi gazi Meclisimize sunmuş olacağız" dedi.

Abdullah Sarıca