Başbakan Yıldırım: 'Bu memleketin evladıysan ülkeni nasıl şikayet edersin'

Ankara’nın Sincan ilçesinde Yenikent-Temelli Yolunun temel atma töreninde konuşan Yıldırım, ana muhalefet partisinin şirazeden çıktığını söyledi. Başbakan, Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “-Türkiye’de can güvenliği, mal güvenliği yok, turistler gelmesin- ne demek? Bu memleketin bir evladıysan nasıl sen ülkeni dünyaya şikayet edersin? Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen misafir sayısı yüzde 14 arttı, 15 milyona yaklaştı. Kılıçdaroğlu ’Gelmesin’ dese de geliyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “15 Temmuz darbesi tiyatrodur ” ve "250 kişinin katili devlettir" diyen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ı sert sözlerle eleştirerek, “Sen ne biçim insansın. Şehitlerimizin ruhunu incitecek sözleri nasıl söylersin” dedi. Bu konuda Kılıçdaroğlu’na seslenen Yıldırım, “Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe bir son ver. Millet, bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor” diye konuştu.