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Başbakan Yıldırım: Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum

Başbakan Binali Yıldırım, “İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir’de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum” dedi.

Başbakan Yıldırım: Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum

05 Ocak 2017 22:26

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de meydana gelen terör saldırısını kınayan mesaj yayımladı. Saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin’in büyük bir felaketin önüne geçtiğini kaydeden Yıldırım, “İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir’de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir. Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki; dün, düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polis memurumuz ve adliye görevlimize Allah’tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.  

Musa Erdoğan


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 06 Ocak 2017, Cuma 09:49
    00
    terörün merkezi abd incirlik nato sen onlar hakkında bir tedbir almadıktan sonra olmaz
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