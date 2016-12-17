Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan ve il protokolü tarafından valilik binası önünde karşılandı. Ziyarette Yıldırım, Vali Özkan'dan kente ilişkin brifing aldı.

Kayseri'deki terör saldırısı hakkında şehre giden bakanlardan da bilgi alan Başbakan Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından terör saldırısına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bu sabah saatlerinde Kayseri İncidere Komando Tugayı'ndan hafta sonu izni için çıkan askerlerimizi şehre götüren halk otobüsüne yolda bir canlı bomba saldırısı maalesef gerçekleşti. Şehit olan askerlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Bakanlarımız olay yerindedir. Gerekli çalışmaları oradaki emniyet güçleri ile devam ettiriyorlar. Gelişmeler belirli aralıklarla vatandaşlarla paylaşılacaktır" dedi.

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin bugünkü programını iptal edip etmeyeceğiyle ilgili bir sorusuna, "Program neden iptal ediliyor. Teröristleri daha fazla sevindirmeye gerek yok. Terörün amacı moral değerlerimize zarar vermek. Öyle anlaşılıyor ki daha 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Terör alçaklıktır, insanlık suçudur. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücünü zayıflatmaz daha da güçlendirir. Bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı hep birlikte vereceğiz. Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık dışıdır. Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine artırır" cevabını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALDILAR"

"Ne olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun hangi alçak saldırıyı yaparsa yapsınlar medeniyet ve yolunda insanlık yolunda Kahramanmaraş’ı, Türk milletini de asla döndüremezler. Yolumuza, hizmetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl içerisinde birçok zorluklar yaşadık. Terör örgütleri eş zamanlı olarak ülkemizde hedef aldılar. Cumhurbaşkanımızı hedef aldılar. Cumhurbaşkanımızın hayatına kast etmeye çalıştılar. Ama onlar bu milletin gücünü hesap edemediler. Bu millet o kadar asil o kadar büyük bir millet ki, en sıkıntılı zamanda dahi yedi düveli dize getirdiğini unuttular. 15 Temmuz gecesi yazdıkları destanlar bütün dünyaya, alçaklara, boyun eğmediğini gösterdiniz. Bu milletle oyun oynanmaz. Bu millet hiçbir zaman esir olmaz. Yediden yetmişe o gece bütün milletimiz tek yürek oldu. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıktık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde o gece demokrasi ve bağımsızlık destanını yazdık. FETÖ-PYD ne olursa olsun adı ne olursa olsun hepsi katildir, hepsi eli kanlı terör örgütüdür ve insanlığın ortak tehdididir Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘Alayı gelsin’. Bu terör örgütünün kutsalı yoktur, inancı yoktur. Onların işi adam öldürmektir, kan dökmektir. İnsanlara ülkelere zarar vermektir. Türkiye onları iyi tanır. 40 yıldır biz bu mücadeleyi yapıyoruz. Ve 40 yıldır dost bildiklerimize diyoruz ki, bunların sırtını sıvazlamayı bırakın. Bir gün gelir sizi de vururlar. Bir terör örgütünü başka örgütüyle uğraşmak en büyük ahmaklıktır. Terörle mücadeleden zerre sapmayacağız. Çünkü biz sırtımızı dağa değil millete yaslıyoruz. Elbette dik duracağız. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü korumak ve can ve mal güvenliğini önlemek için bu mücadele tek kişi kalıncaya kadar devam edecek. Milletimizin veraseti bunların kirli oyunlarını bozmaya yeter. Türkiye’nin kalkınmasına bu alçaklar mani olamaz. Hiç kimse gelecek hedeflerimizden kutlu yolculuğumuzdan geri koyamaz. Bu asil millet bu mücadeleyi kazanacak. İnsanlıktan nasibini almayanlar alçaklar kaybetmeye mahkumdur."

"TERÖRÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYECEĞİZ"

Terör saldırısı nedeniyle Kahramanmaraş programını değiştirmediklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Terörün ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Alçaklar işte, Maraş burada. Ne zaman gelirseniz gelin kiminde gelirseniz gelin bu milletin aziz evlatları hakkınızdan topunuzdan hepinizin hakkından gelmeye muktedirdir. Programlarımızı da yapacağız, yatırımlarımızı da yapacağız. Maraş’ın Türkiye’nin gelişmesi için hizmetleriyle buluşması için asla ve asla bu terör örgütlerine pabuç bırakmayacağız. Bu saldırılar Maraş’ın hızlı trenle buluşmasını geciktirir ama engelleyemez. Bugün burada 500 milyonun üzerinde 60 tesisimizi hizmete açıyoruz. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ın uzun süredir beklediği iki tane önemli eseri de başlatıyoruz. Kahramanmaraş’a havalimanı terminali yapıyoruz. Ayrıca altının başkenti Kahramanmaraş’ın kuyumcu kentinin de temelini atıyoruz hayırlı olsun. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan 25 bin kişilik konteynır kentinin açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

"Bütün dünya bilsin ki, bu ülke ilelebet payidar olacaktır" diyen Başbakan Yıldırım şunları dile getirdi:

"Kahramanmaraş bu ülkenin geleceğini damga vuran şehirlerin başında gelmektedir. Bu güzel şehrimiz için ne yapsak azdır. İşi aşı istihdamı büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin dört bir köşesini, 79 milyon vatan evladının mutluluğu için gece gündüz demeden arkamıza bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Kendinize güveninin asil milletinize güvenin ay yıldızlı bayrağınıza sarılın çocuklarımızın geleceğine güvenin. Bu alçaklar 17-25 Aralık’ta denediler çakıldılar, bu alçaklar gezi olaylarında dersini aldılar. Bu alçaklar 6-7 Ekim’de insanları sokağa indirdiler cinayet işlediler yine akıllanmadılar. Bu alçaklar doğuda hendekler kazdılar caddeleri binaları tarumar ettiler ama yine olamadılar. 15 Temmuz’da son vuruşlarını yaptılar, asker kılığına girmiş teröristler silahları gasp ederek insanlarımızın üzerine ateş açılar ancak vatandaşımızın göğsündeki imanı bağımsızlık aşkını meşalesini söndüremediler. O karanlık geceyi aydınlık sabahlara döndüren milyonların sayesinde Türkiye dimdik ayakta ve geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Kırsalda güvenlik güçlerimizin karşısına çıkamayan alçaklar ancak pusu kuran bu alçakların önünde eğilmeyiz. Ancak Rabbimizin önünde eğiliriz. Hayatın normal akışını devam edeceğiz. Teröristleri sevindirmeyeceğiz yatırımlara da hizmetlerimizi de yapacağız. Ne lazımsa her türlü hizmeti getirmeye devam edeceğiz."