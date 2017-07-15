Başbakan Yıldırım: Bu toprakları hiçbir haine çiğnetmeyeceğiz

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününde bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz’da milletin duruşuna değinerek, “Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde meydanlara inmiş bu gözü dönmüş hainlere dersini vermiş, darbecilere darbeyi vurmuştur” dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir program düzenlendi. Düzenlenen programa milyonlarca vatandaş adeta akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı programa bakanlar, siyaset ve sanat dünyasının ünlü simaları katıldı. Program, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile el ele tutuşarak ve yanında şehit aileleri ile programa geldi. Vatandaşların al bayrakları salladığı programda etraf kırmızı beyaza büründü. Programda, eller semaya açılıp hep birlikte dualar edildi.

Başbakan Binali Yıldırım selamlama yaparak başladığı konuşmasında, “Tam burada o karanlık gecede 34 kahramanımızı şehit verdik. İstanbul’un, Çorum’un, Gaziantep’in evlatları vatanları için şehit düştü. Abdullah Tayyip ve Erol Olçok bu köprünün ilk şehitleri oldular. Namusumuz için çıkmak zorundayız diyerek oğlunu ,Kısıklı'ya göndererek Diyarbakırlı vatandaşımızda burada şehit oldu. Rizeli Muhammet Ambar’da yüce şehitlik makamına erişmek için köprüye geldi. Hepsi şehitlerimizin tamamı vefa ehli olarak kalbimizde ebediyen yaşayacaktır. Acımız büyük ama boyun bükmedik bükmeyeceğiz. Acımız kor ateşte olsa, hüznümüzü yüreğimize gömeceğiz. Gözyaşlarımızı içimize akıtacağız. Bugün alçakları, hainleri sevindirmeyeceğiz” dedi.

“250 şehidi temsilen 250 selvi, 250 gül ağacı”

Şehitlerin bizlerden dua ve Fatiha beklediğini ifade eden Yıldırım, “15 Temmuz’u millet olarak unutmayacağız, unutturmayacağız. Dualarımızla Fatihalarımız ile minnet ve şükranlarımız ile onların aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız. Biz, şehitlik mertebesini ölümsüz sayan bir inancın medeniyetin milatçılarıyız. Onların ölmediklerine diri olduklarına inandıklarımız için şehitlerimizin gözlerinin bizim üstümüzde olduğuna inanıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Şehitler Makamı’nı köprünün Anadolu yakasında tam da şehit verdiğimiz bu mekanda inşa edip çevresinin şehit parkı olarak yaptı. Bu makamda 250 şehidimizi temsilen 250 selvi ve gül ağacı dikildi. Anıtın çevresinde her bir ağacın künyesinde şehitlerimizin isimleri yer alıyor. Sadece bu anıtlar ile makamlar ile değil şehitlerimizin isimlerini yeni eserler ve hizmetler ile yaşatmaya devam edeceğiz. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet ruhları şad olsun” diye konuştu.

“Milletimiz, darbecilere darbeyi vurmuştur”

Vatan topraklarından şehitlerin kanları olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ecdad bu vatan toprağını çiğnetmemiştir. 15 Temmuz’da aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde meydanlara inmiş bu gözü dönmüş hainlere dersini vermiş, darbecilere darbeyi vurmuştur. Bu mübarek toprakları hiçbir hain çiğneyemeyecek. Buradan açık bir şekilde ifade ediyorum bize yaşattıkları acı ile hiçbir şey elde edemeyecekler. oynadıkları tiyatrolar bize yaşattıkları acılardan daha acı bir sonla bitecek. Kendi karanlıklarında yok olup gidecekler, ellerindeki kanlarında boğulacaklar. Kendi karanlıklarından yok olup gidecek, kendi bataklıklarında kuruyacak, ellerindeki kanda boğulacaklardır. Hiçbir zaman şiddete teslim olmadık bundan sonra da olmayacağız. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık bundan sonrada olmayacağız. Kahramanca bu toprakları korumaya ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız. Düşmana teröre inat şer odaklarına inat direnecek onlara rağmen kardeşliğimizi birliğimizi daha da yücelteceğiz” şeklinde konuştu.

FETÖ’cülere seslenen Yıldırım, “1920’de Çanakkale Boğazı’nı geçemediniz 15 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nı geçeceğinizi mi sandınız. Şehit olduk ama ezanı dindirmedik, bayrağı düşürmedik. 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Murat Delice - Murat Ergin - İsmail Coşkun - Doğan Can Cesur - Harun Basat - Caner Sönmez

