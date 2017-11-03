Başbakan Yıldırım: 'Bu vatanın tek bir karış toprağını dahi koparamazsınız'

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılışı ve bazı temel atma törenlerine katılmak üzere memleketi Erzincan’a geldi. Erzincan havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, halka hitap etti.

Konuşmasına dün ve bugün Şemdinli ve Diyarbakır’da yaşanan terör saldırılarıyla başlayan Başbakan Yıldırım, "Dün alçak terör örgütü bölüğümüze saldırdı, Şemdinli’de. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün Diyarbakır’da da yine operasyon sırasında bir polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

15 Temmuz gecesi Erzincan başta olmak üzere 80 milyon vatan evladının destan yazdığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Hainler iyi bilsin ki bu vatanın tek bir karış toprağını tek bir çakıl taşını dahi koparamazsınız. Bu bayrak inmez. Bu ezan dinmez. Türkiye bölünmez. Bu millet yenilmez" diye konuştu.

Erzincan’da cuma sonrası Erzincan Üniversitesinde 2017-2018 öğrenim yılının başlangıcını yapacaklarını dile getiren Yıldırım, "Organize sanayi bölgesinde temel atmalar var. İş adamlarımızla, vakıflarımızla, derneklerimizle bir araya geleceğiz, Erzincan’ı konuşacağız. Memleketi konuşacağız. Yıllar önce burada böyle bir terminal var mıydı? Barakayı Erzincan havalimanı olarak kullanıyordu. Türkiye’nin en güzel terminallerinden biri. Erzincan’a yakışan bu eseri de yaptık hizmete aldık. Geçen sene 306 bin vatandaşımız uçakla seyahat etti Erzincan’a. Yarın tarihi bir gün. Yıllardan beri, bir asırdan beri beklenen Kemaliye-Dutluca yolunun temelini atıyoruz. 18 kilometre tünel var. 15 yıldır ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük vatandaşı doğuyu batıyı birleştirdik. Ama şunu unutmayın yolları böleriz de Türkiyeyi böldürmeyiz. Milletimizin hızlı tren hayalini gerçeğe döndürdük. Hızlı trene Sivas’a geldi. Sivas İmranlı arasının da ihalesi yapıldı. Adım adım Erzincan’a geliyor. Türkiye artık kendi tankını insansız hava aracını yapar hale geldi. Türkiye artık kendi otomobilini de yapacak. Bununda kararını verdik. Yıllardır kriz tellallığı yapanlar biz yapamayız diye konuşanlar hiçbir mazeret bulamayacaklar. Yerli otomobil Türk mühendisinin işçisinin teknisyeninin alın teriyle üretilecek. AK Parti 15 yıldan beri 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı. Yerli otomobillerimizde yakın zamanda bu güzel yollarda gidecek ve bu yolları taçlandıracak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Marka bir Erzincan şehri inşa ediyoruz. 15 senede sevgili hemşehrilerimiz; tam 9 milyar liralık yatırım yaptık. TOKİ 11 bin konut yaptı. İl ve ilçelerde yaptığımız 8 hastane var. Sağlıkta çok büyük değişim dönüşüm gerçekleştirdik. Şimdi bir müjde daha veriyorum. Mevcut hastanenin yanında 250 yataklı yeni bir blok yapıyoruz. 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Erzincan böylece sağılın da merkezi haline geliyor. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Bakü-Tiflis-Kars projesi de oradan Erzincan’a geliyor. Türkiye kalkındıkça Erzincan kalkınacak. Erzincan kalkındıkça hemşehrilerimin yüzü gülecek" şeklinde konuştu.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Aslan - Şahap Gürler