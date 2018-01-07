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Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

07 Ocak 2018 18:03

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Balat’taki Demir Kilise’nin açılışı vesilesiyle İstanbul’da bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde görüştü.

Görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkiler ve işbirliği, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi. Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar ile Türkiye arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulanan görüşmede ayrıca, Bulgaristan’ın devralmış olduğu AB Dönem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye’nin AB sürecinin tekrar canlandırılması konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.

 

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