Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerce korucu noktalarına düzenlenen saldırıda şehit edilen köy korucusu Ali Dülek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Somkaya köyünde şehit Ali Dülek için hazırlanan taziye evini ziyaret etti. Ali Dülek'in şehit düştüğü saldırıda yaralanan oğlu Zeki Dülek'in de hazır bulunduğu ziyarette Başbakan Yıldırım, başsağlığı dileklerini iletti. Taziye evinden ayrılırken, kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlara da seslenen Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve taziye dileklerini iletti. Terör örgütlerinin yapacağı hiçbir hayırlı işin olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, "Bunların tek bildiği şey öldürmektir. Öldürmekten başka hiçbir marifetleri yok. Bunlara fırsat vermeyeceğiz, el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. Şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağız. Ali Dülek kardeşimiz ve 9 şehidimiz bu toprakları korumak için canını seve seve verdi, gerekirse hepimiz canımızı vereceğiz. Ama bu toprakları, atalarımızdan bize gelen bu toprakları bu alçaklara, bu namertlere teslim etmeyeceğiz" dedi.

Köye gelişi sırasında köyün çok ihtiyacı olduğunu gördüğünü anlatan Başbakan Yıldırım, Vali Musa Işın’a köy içinin ve bütün yollarının yapılması konusunda talimat verdiğini, ayrıca su işine de el atılması gerektiğini bildirdi.

Bülent İba