Başbakan Yıldırım: 'Çakı gibi valiniz var'

Partisinin Tunceli'deki mitingi için kente gelen Başbakan Binali Yıldırım,Valiliği ziyaret etti. Ziyaret defterini imzalayan Başbakan Yıldırım, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Son dönemde yapılan çalışmaları öğrenen Başbakan Yıldırım, vatandaşlara da "Çakı gibi bir valiniz var Maşallah yerinde duramıyor. Hem belediye başkanı, hem vali, Tunceli için ilçeleri için çalışıyor, tebrik ediyorum. Hakikaten güzel, Tunceli’ye yakışır işler yapmış” dedi.

Ercan Topaç

