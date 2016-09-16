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Başbakan Yıldırım çatışmada yaralanan üsteğmeni ziyaret etti

Erzurum’da Doğubayazıt şehitlerinin cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra yine Ağrı Tendürek’te yaklaşık bir ay önce PKK’lı teröristlerle girişen çatışmada yaralanan Jandarma Üsteğmen Yusuf Bayhan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım çatışmada yaralanan üsteğmeni ziyaret etti

16 Eylül 2016 19:05

Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, eski İçişleri Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt ile birlikte Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada bir ay önce Ağrı Tendürek’te bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralanan Jandarma Üsteğmen Yusuf Bayhan’ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, üsteğmenin yakınları ile de sohbet etti. Başbakan Yıldırım, daha sonra Erzurum Valiliği'ne geçerek, Vali Seyfettin Azizoğlu’ndan brifing aldı. 

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo
 

Etiketler: Binali Yıldırım


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