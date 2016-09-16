Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, eski İçişleri Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt ile birlikte Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada bir ay önce Ağrı Tendürek’te bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralanan Jandarma Üsteğmen Yusuf Bayhan’ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, üsteğmenin yakınları ile de sohbet etti. Başbakan Yıldırım, daha sonra Erzurum Valiliği'ne geçerek, Vali Seyfettin Azizoğlu’ndan brifing aldı.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo

