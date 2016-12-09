Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Valilik çıkışında gözleme dükkanı sahibi girişimci iş kadını Nezaket An’ın davetiyle karşılaştı. Yaklaşık bir ay önce açtığı “Hanımefendi Gözleme” isimli işyerine Başbakan Binali Yıldırım’ı davet eden Nezaket An, isteği geri çevrilmeyince büyük mutluluk yaşadı. Elindeki çay bardağı ile Başbakan Binali Yıldırım’ın karşısına geçen Nezaket An, “Çay ikramımız var. Gözleme ikramımız var. Ne olursunuz bir bardak çay için. Başka bir şey istemiyorum” dedi.

Valiliğin yakınındaki gözleme dükkanına giden Başbakan Yıldırım burada ikram edilen çaydan içti. Başbakan Binali Yıldırım gözleme dükkanının yan tarafından bulunan manda yoğurdu ve süt ürünlerinin satıldığı dükkanı da ziyaret etti.

Başbakan’dan destek istedi

Başbakan Binali Yıldırım’ı dükkanına çay davet etmesi üzerine talebi geri çevrilmeyen Nezaket An, dolar kampanyası başlattığı için tehdit edildiğini söyleyerek Başbakan’dan destek istedi.

Kent merkezinde 39 yaşındaki Nezaket An, Zonguldak’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ı çaya davet etti. İsteği geri çevrilmeyince Başbakan Binali Yıldırım’a çay ikram eden kadın girişimci, Başbakan Binali Yıldırım’a yaşadığı tehdit olayını anlattı.

“100 dolar bozdurup getirene gözleme ve çay hediye” kampanyası başlattıklarını ve sonraki süreçte de tehdit edildiğini anlatan Nezaket An, “Dün gazetedeki haberden sonra dolar bozdurma kampanyası başlatmıştık. 100 dolar bozdurup getirene gözleme ve çay hediye ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek amaçlı biz de böyle bir kampanya başlattık. Fakat o yazıdan sonra bazı kişilerden olumsuz tepkiler aldık. Tehdit edildim. Beni tehdit edip, ‘O yazıyı kaldırmazsan sana sorarız’ dediler. Dün gece onun üzüntüsüyle çok dua ettim. Başbakanımız bize destek olsun, biz de sizin yanınızdayız diye durumu anlattık. Allah razı olsun. O da geldi çayımızı içti. O da sonuna kadar bize destek olacağını ve alakadar olacaklarını söylediler” diye konuştu.

Sertaç Özdemir - Vedat Kılıç