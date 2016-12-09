Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başbakan Yıldırım, çay davetini geri çevirmedi

Başbakan Yıldırım, çay davetini geri çevirmedi

Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak Valiliği ziyaretinin ardından kendisini karşılayan gözleme dükkanı sahibi Nezaket An’ın daveti üzerine dükkanın önünde ikram edilen çayı içti.

Başbakan Yıldırım, çay davetini geri çevirmedi

09 Aralık 2016 18:42
Başbakan Yıldırım, çay davetini geri çevirmedi - Tıkla İzle

Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Valilik çıkışında gözleme dükkanı sahibi girişimci iş kadını Nezaket An’ın davetiyle karşılaştı. Yaklaşık bir ay önce açtığı “Hanımefendi Gözleme” isimli işyerine Başbakan Binali Yıldırım’ı davet eden Nezaket An, isteği geri çevrilmeyince büyük mutluluk yaşadı. Elindeki çay bardağı ile Başbakan Binali Yıldırım’ın karşısına geçen Nezaket An, “Çay ikramımız var. Gözleme ikramımız var. Ne olursunuz bir bardak çay için. Başka bir şey istemiyorum” dedi.

Valiliğin yakınındaki gözleme dükkanına giden Başbakan Yıldırım burada ikram edilen çaydan içti. Başbakan Binali Yıldırım gözleme dükkanının yan tarafından bulunan manda yoğurdu ve süt ürünlerinin satıldığı dükkanı da ziyaret etti.

Başbakan’dan destek istedi

Başbakan Binali Yıldırım’ı dükkanına çay davet etmesi üzerine talebi geri çevrilmeyen Nezaket An, dolar kampanyası başlattığı için tehdit edildiğini söyleyerek Başbakan’dan destek istedi.

Kent merkezinde 39 yaşındaki Nezaket An, Zonguldak’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ı çaya davet etti. İsteği geri çevrilmeyince Başbakan Binali Yıldırım’a çay ikram eden kadın girişimci, Başbakan Binali Yıldırım’a yaşadığı tehdit olayını anlattı.

“100 dolar bozdurup getirene gözleme ve çay hediye” kampanyası başlattıklarını ve sonraki süreçte de tehdit edildiğini anlatan Nezaket An, “Dün gazetedeki haberden sonra dolar bozdurma kampanyası başlatmıştık. 100 dolar bozdurup getirene gözleme ve çay hediye ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek amaçlı biz de böyle bir kampanya başlattık. Fakat o yazıdan sonra bazı kişilerden olumsuz tepkiler aldık. Tehdit edildim. Beni tehdit edip, ‘O yazıyı kaldırmazsan sana sorarız’ dediler. Dün gece onun üzüntüsüyle çok dua ettim. Başbakanımız bize destek olsun, biz de sizin yanınızdayız diye durumu anlattık. Allah razı olsun. O da geldi çayımızı içti. O da sonuna kadar bize destek olacağını ve alakadar olacaklarını söylediler” diye konuştu. 

Sertaç Özdemir - Vedat Kılıç

Etiketler: Başbakan Yıldırım, çay daveti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç