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Başbakan Yıldırım, Çekya Dışişleri Bakanını kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek'i kabul etti.


13 Aralık 2016 18:01

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çekya ile dostane ilişkilerimizi bütün alanlarla geliştirmek istediğini ifade eden Başbakan Yıldırım, Çek makamlarının FETÖ’nün yönlendirmesiyle vuku bulan 15 Temmuz menfur darbe girişimi karşısında gösterdiği dayanışma için teşekkürlerini dile getirdi. Yıldırım, iki ülkenin başta PKK/PYD/YPG, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine önem atfettiğini belirtti.

Yıldırım, ayrıca, Çekya ile ikili ekonomik ilişkilerin 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ve somut projeler temelinde güçlendirilmesinin istendiğini ifade etti.
Görüşmede, ikili konuların yanı sıra, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı.  

Enise Vural

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, çekya, Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek


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