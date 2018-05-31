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Başbakan Yıldırım: 'CHP adayı boyundan büyük konuşuyor'

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Boyundan büyük laflar ediyor. Partisinin başkanı başka konuşuyor, kendisi başka konuşuyor” dedi.

Başbakan Yıldırım: CHP adayı boyundan büyük konuşuyor

31 Mayıs 2018 21:12

Başbakan Binali Yıldırım, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Ünye ilçesine geldi. Burada Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin kişilik iftara katılan Başbakan Yıldırım, iftar öncesi vatandaşlara seslendi. Yıldırım, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Adaylar meydana çıktı. Ancak bazılarının dediğini kulakları duymuyor. Olmadık vaatlerde bulunuyorlar. Vaat etsinler ama vaat edenin kim olduğuna, geçmişine ve siciline bakmak lazım. CHP adayı İnce, ‘Bunu yapacağım, şunu yapacağım’ falan filan bir şeyler söylüyor.

Kulağa hoş geliyor ama partisinin başkanı farklı konuşuyor kendisi başka konuşuyor. Partisinin başkanı ‘Cumhurbaşkanını yine meclis seçecek, parlamenter sisteme geri döneceğiz’ diyor. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı sembolik olacak. İnce, İnce; konuşuyorsun da yetkin yok yetkin. Bir yandan parlamenter sisteme döneceksin bir yandan boyundan büyük laflar edeceksin” diye konuştu.

Yıldırım, İnce’nin daha önce birkaç defa CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu ve kaybettiğini de hatırlatarak, “CHP adayı partisinin genel başkan adayı oldu. Güvenmediler ve seçmediler. Şimdi seçmedikleri adamı Türkiye’nin seçmesini istiyorlar. Sizim seçmediğinizi bu millet niye seçsin kardeşim” şeklinde konuştu.

Metin Akyürek - Selim Kuşcu
 

 

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