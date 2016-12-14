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Başbakan Yıldırım, CHP ve MHP liderleri ile bir araya geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 10.30'da bir araya gelecek.


14 Aralık 2016 09:58

Başbakan Binali Yıldırım, ülkemizde son dönemde meydana gelen terör saldırılarını görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir davet gönderdi. Yıldırım, davete icabet edeceklerini belirten iki liderle saat 10.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Yıldırım, daha önce her iki liderle yine Çankaya Köşkü'nde 22 Ağustos'ta "terör gündemiyle" bir araya gelmişti.

3 parti ortak bildiriye imzasını atmıştı
3 partinin imza attığı ortak metinde, "Hangi terör örgütü olursa olsun, bu saldırıyı yapanlar bilsin ki, aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak, bilakis daha da güçlenecektir. Teröre vereceğimiz en güzel cevap, kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir" ifadelerine yer verilmişti.  

Enise Vural

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli


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