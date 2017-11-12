Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım CNN International’a konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, CNN International’a verdiği röportajında, “Flynn ya da başka biri bize Gülen'in iadesi için güvence vermedi” dedi.

Başbakan Yıldırım CNN Internationala konuştu

12 Kasım 2017 17:18

ABD’ye ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, CNN International televizyonuna konuştu. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, Türkiye’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i İmralı'ya kaçırmak için ABD'nin eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile pazarlık yapıldığı ve Flynn’a 15 milyon dolar teklif edildiği iddiasını reddetti. Başbakan Yıldırım, "Flynn ya da başka biri bize Gülen'in iadesi için güvence vermedi. Muhatabımız ABD hükümetidir" dedi.

Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için Washington'a iletilen kanıtların "yeterince güçlü bulunmadığı" ifadelerine değinen Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'da biz bir darbe girişimi yaşadık. Bir benzeri 11 Eylül'de ABD'de yaşandı. ABD saldırıya uğradığında ilk yardım önerisi yapan ülkelerden biri Türkiye’ydi. Afganistan'a asker yolladı. ABD 'Bu saldırının arkasında El Kaide var' dediğinde, kimse 'Bu konuda elinizde kanıt var mı?' diye sormadı” ifadelerini kullandı.

“Muhatabımız ABD hükümeti”

Başbakan Yıldırım, Flynn’ın Türkiye hükümeti ile birlikte çalıştığı için FETÖ elebaşı Gülen’in Türkiye’ye teslim edilmesine ilişkin bir beklentinin olup olmadığına yönelik soruya, Gülen’in sınır dışı edilmesine ilişkin bir sinyal almadıklarını belirterek, Trump’la birlikte beklentinin de azaldığını dile getirdi. Yıldırım, “Flynn ya da bir başkası bize Gülen’in iadesi için güvence vermedi. Muhatabımız Flynn değil, ABD hükümetidir. İki ülkenin Adalet Bakanlıkları bu konuda görüşüyorlardı ve hala öyleler” açıklamasını yaptı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç