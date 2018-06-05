Başbakan Yıldırım: 'Çocukları dağa kaldıranlara gereken cevabı verdik'

Başbakan Yıldırım, Hakkari’deki temaslarının ardından AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Hastane Caddesi üzerinde düzenlenen mitinge katıldı.

Yıldırım, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini belirterek konuşmasına başladı. Yıldırım, “Bugün Van’a sizlerle hasbihal etmeye, hasret gidermeye geldim. Bugün Van’a bir kez daha gönlümü açmaya geldim. Gönlümden geçenleri sizlerle paylaşmaya geldim. Dilimiz, samimiyet dilidir. Biz başkaları gibi hiç bir zaman bölücülük yapmadık. Vatandaşlarımıza, Van’ın yiğit insanlarına hep dürüst olduk. İşte bunun içindir ki mahcup olmadık. Bundan sonra da mahcup olmayacağız. Vatandaşımızla gönül diliyle konuşuruz. Doğuyu batıyı ayrı görenlerden değiliz. Doğuda ayrı, batıda ayrı konuşanlardan değiliz. Kürt kardeşlerimize söz verip, Ankara unutanlardan olmadık. Ne yaptıysak kardeşliğimiz için yaptık. Şimdi Vanlı yiğit insanlarla 24 Haziran’da yeni bir sayfa açacak mıyız, yeni bir desten yazacak mıyız?” dedi.

“Bölücü terör örgütüne hesap soracak mıyız?”

Kalabalığa ‘Kardeş kavgasını ilelebet bitirmeye var mısınız?” diye soran Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehirlerimizi yakıp yıkan bölücü terör örgütüne hesap soracak mıyız? Aynı duaya amin dediğimizi dünya aleme gösterecek miyiz? Artos Dağı’nda kardeşlik türkülerini söyleyecek miyiz? Bugün yine çok başkasın Van. Van bir kez daha kardeşlik destanı yazıyor. Van bir kez daha birliğimizin ve beraberliğimizin adresi oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye’yi bir uçtan bir uça dolaşıyoruz. Her yerde aynı heyecan, aynı samimiyeti görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da gelecek, o da sizinle hasret giderecek. AK Parti, milletin aynasıdır. AK Parti doğu ve batının her yerde eşitlendiği bir partidir. 81 milyon insanın kardeş olduğu vatan ocağıdır. Göreve geldiğimizde ‘insanı yücelt ki devlet yücelsin’, insanın yaşamadığı ve yaşatılmadığı yerde hizmet olmaz, kalkınma olmaz. Din, dil, ırk üzerinde bölücülük yapmadık. PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi masum çocukları dağa kaldıranlara gereken cevabı verdik. Terörü Türkiye’nin gündeminde çıkarmak için gereken adımları attık. Onlar sizin derdinizle dertlenmiyorlar, sizin hayatınızı karartacak katliamlar yapıp insanlığı yok ediyorlar. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacak. Ay yıldızlı bayrağımızın altında beraberce kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz inşallah.”

“Vanlı kardeşlerimiz bir desten yazacaklar”

Ret, asimilasyon ve baskı politikalarını hep reddettikleri ve ellerinin tersiyle ittiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

“Türkiye için anlatılan korku masallarını zihinlerde temizledik. 5 üniversitemizde Kürtçe anadilde eğitimler veren bölümler açıktık. Kürtlüğünüzle gurur duyun, iftihar edin. Rabbim sizi öyle yarattı. Kürt, Türk, Arap olacağımıza karar veremiyoruz. Bir olmaya, beraber olmaya hep birlikte Türkiye olmaya karar veriyoruz. Saçlarımızın, gözlerimizin, tenlerimizin rengi farklı olabilir, ama gözlerimizde akan yaşların rengin hep aynıdır. Rabbimiz, Peygamberimiz, kitabımız bir. İhtiyacımız olan birliktir, beraberliktir. Okullarda Kürtçe seçmeli ders yaptık. Kürtçe basın yayın önündeki engelleri kaldırdık, eski Türkiye ile geleceğin Türkiye’si arasında çok fark var. 24 Haziran’da bu kazanımları daha da ileri götürmek için bir karar vereceğiz. Vanlı kardeşlerimiz bir desten yazacaklar. Gençlerimiz teröre hak ettiği dersi 24 Haziran’da verecek”.

“Kandil’in emrine girdiler”

Konuşmasında HDP’ye sert tepki gösteren Binali Yıldırım, Van’a yapılan hizmetlerin ise en iyi Vanlılar tarafından bilindiğini belirtti. Yıldırım, “Şehir merkezine gelirken o caddelerdeki temizlik, çiçekler ve görüntü adeta en gelişmiş şehri andırıyor. Bu sağlanan barış ve huzurun eseridir. Elbirliğiyle hiçbir bölücü terör örgütünün bu güzellikleri bozmasına izin vermeyeceğiz. HDP, Türkiye partisi olacağını söyleyerek sizden destek istedi. Sizde inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil’in emrine girdiler. Kandil’in emrinde olanlara hak ettikleri dersi verecek misin Van? Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, Kandil’e selam duracaksın. Yok böyle bir şey. Aldığı oyu silah olarak, mermi olarak Kürt kardeşimin üzerine göndereceksin, Kürt kardeşlerimi isyana çağıracaksın, 6-8 Ekim olaylarıyla insanların kanına gireceksin, onları alçakça katledeceksin. Bölücü terör örgütü ve onun uzantısı olanlar size çok zarar verdi. Ülkemize çok zarar verdi. Etnik kimliğinizi kullanarak sizin çocuklarınızı dağa çıkarmadılar mı? Ellerine silah tutuşturmadılar mı? Terör bitecek dedik, artık yavrularımızı dağa çıkartamıyorlar” diye konuştu.

“Çukur siyasetiyle Kürt kardeşlerimin evlerini barklarını yıkan bunlar değil mi?”

Terör örgütünün çukur siyasetiyle evleri yıktığını belirten Yıldırım, “24 Haziran’da bunların hesabını sormanın yeri sandıktır. Sandıkta birlikteliğimizi bozanlardan, şehrimizi tarumar edenlerden hesap soracak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Partiyi güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? Cumhur ittifakı, 15 Temmuz’da teröre karşı dimdik durmaktır. Yenikapı ruhunu yaşatmaktır. Teröre geçit vermeyen Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. MHP, BBP ve AK Parti olarak Türkiye’nin aydınlık yarınları için emrinizde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“16 yıldır boş durmuyoruz”

Van’ın birlik ve bereket için Recep Tayyip Erdoğan dediğini dile getiren Başbakan Yıldırım, “Şehrimizin güzelleştirilmesine büyük destekleri olan valimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ederim. 16 yıldır boş durmuyoruz. Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi Van’a da hizmetlerimizi birer birer yapıyoruz. Bugüne kadar 26 katrilyon yatırım yaptık. Van daha fazlasına layık. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Van için daha yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

Van’a iki müjde

Binali Yıldırım, Van’a iki müjde vereceğini de belirterek, “Size iki müjde vermek istiyorum. Biri uzun süredir HDP’nin belediyesinin engel olduğu çevre yolunu yapıyoruz. Yapımını gerçekleştireceğiz. İkincisi ve daha önemlisi şehri Van’a güzel bir stadyum yakışır. Yeni bir stadyum yapacağız. Mevcut stadyumun yerine ise Van Millet Bahçesi yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Van Milletvekili adaylarını da tanıtan Başbakan Yıldırım, daha sonra kentte yayın yapan KanalM televizyonuna geçti.