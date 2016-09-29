Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'i kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'i kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Enise Yapar
Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'i kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'i kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'i kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Enise Yapar