BÇankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabulde Dışişleri Bakanı Jensen'in, 15 Temmuz 2016 tarihinde akim bırakılan hain darbe girişimi sonrasında Danimarka Hükümetinin Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu vurguladığı belirtilerek, Dışişleri Bakanı Jensen'in, Danimarka olarak iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve yakın siyasi diyalogu artırarak sürdürmeyi arzuladıklarını ettiği ifade edildi.

Başbakan Yıldırım'ın, Danimarka’nın dayanışma mesajını takdirle karşıladığı, FETÖ, PKK ve DAEŞ’le aynı anda mücadele etmekte olunduğunu belirttiği, bu bağlamda söz konusu terör örgütleriyle mücadelede Müttefik ve ortakların etkin işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladığı kaydedildi. Başbakan Yıldırım'ın, ayrıca Danimarka ile geniş bir alana yayılan ikili işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşımak konusunda çalışmaların süreceğini ifade ettiği bildirildi.

Enise Yapar

ANKARA