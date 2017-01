AK Parti Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde II. Abdülhamit Han’ı anma programı düzenlendi. Programa Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve AK Partili gençler katıldı. Başbakan Yıldırım, gençlerin tezahüratları nedeniyle güçlükle konuştu. Yoğun tezahüratlar üzerine gençlere seslenen Yıldırım, “Heyecanınızı, enerjinizi hemen tüketmeyin. Yakında sokaklar canlanacak, sokaklarda heyecan doruğa çıkacak. Gençliğimizle teşkilatımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bize Abdülhamit’i doğru anlatmamak için her şeyi yaptılar”

“Bize Abdülhamit’i doğru anlatmamak için her şeyi yaptılar” diyen Binali Yıldırım, “Bize ‘Kızıl Sultan’ dediler, ‘Vatanı Satan’ dediler, ‘Pinti Hakan’ dediler. Ama cennetmekan Ulu Hakan Abdülhamit 33 yıllık saltanatı döneminde bir karış vatan toprağını bile alçaklara teslim etmeyen Ulu Hakan’dır. Abdülhamit’i anlamak istiyorsanız İstanbul Üniversitesi’ne bakın, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bakın, İstanbul Erkek Lisesi’ne bakın, Çapa Öğretmen Okulu’na bakın, İzmir’deki saat kulesine bakın, Etfal Hastanesi’ne bakın, 1. Ordu Komutanlığı’na bakın. Osmanlı Coğrafyasındaki eserlerin her birinin arkasında Abdülhamit’in imzası var. Bugün 17 milyon İstanbullunun her gün kullandığı Marmara projesi de Abdülhamit’in hayalidir. Hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunların Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır. Fatih gemileri karadan halice indirdi, onun torunu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları arabaları denizin altından geçirdi. Bölgede her türlü terör örgütlerini harekete geçirenler bilsin ki, ecdadın torunları onlara hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verecektir” diye konuştu.

Sultan Abdülhamit tarafından hayata geçirilen Hicaz demiryolu projesinin yapılışını hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Projeyi yapacağını ilan ettiği andan itibaren Bosna’da Balkanlar’dan Endonezya’ya Hindistan’a varıncaya kadar bir Cuma sonrası 20 milyon altın değerinde altın toplanır. Bir kuruş borç almadan bu projeyi Sultan Abdülhamit yapmaya başlar. Bu projeyi İslam ümmetini diri tutmaya dönük kararlılığını gösteren en önemli projedir. O günlerde demiryolu inşaatları Avrupa ülkelerinde yeni başlamıştır. Osmanlı bu projeyi nasıl yapar diye bildiğimiz o emperyalist ülkeler çılgına dönerler. Proje adım adım ilerler. Her türlü zorluğa rağmen yapılır ve bu arada projeyi engellemeye çalışan emperyalist güçler buna muvaffak olamayacaklarını anladıkları zaman başka yollara saparlar. Ortadoğu’da, Arap yarımadasında Arabistanlı Lawrence diye bilinen o meşhur casusu devreye sokar ve bitmiş demiryolunu bombalatırlar” şeklinde konuştu.

Sultan Abdülhamit’in kendisine darbe yapmaya kalkanlara gösterdiği merhameti anlatan Başbakan Yıldırım, “Sultan Abdülhamit, darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı ‘Sultanım niye orduya emir vermiyorsun’ diyenlere ‘Ben Müslümanların kendi askerlerimizin birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem’ diyerek harekat ordusunu durdurmuştur. İşte o Abdülhamit’ten 15 Temmuz’da asker elbisesi giyen alçak FETÖ’cüler. Bu memleketin evlatlarına, bu memleketin tankı ile topu ile, uçağı ile, bombaları ile ateş etmekten geri kalmamışlardır. İşte Abdülhamit’in vatan sevgisi ile bu alçak FETÖ’cülerin yaptıkları arasındaki fark budur. Bu alçaklar her şeyi düşündüler ama bir şeyi düşünmediler. O da Hakkın gücü ve Halkın gücü” dedi.

“Türkiye bölgede barışın kardeşliği teminatıdır”

Türkiye’nin önünde zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

“Etrafımızda ateş çemberi var. Komşularımızda maalesef basiretsiz, çapsız yöneticiler yüzünden 6 senedir milyonlarca insan sıkıntı çekiyor. Türkiye bölgede barışın kardeşliği teminatıdır. Bunun için dedik ki dostlarımızı arttıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Şimdi inşallah Suriye’de de akan kanı durdurduk, kalıcı barışı sağlamak için çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah bilimum terör örgütlerini Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız.”

Başbakan Yıldırım konuşması sırasında sesinin kızılması nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadı. Buna rağmen konuşmasına devam eden Yıldırım gençlere anayasa değişikliğini anlattı.

Türkiye tarihindeki darbeleri hatırlatan Yıldırım, “AK Parti iktidara geldi 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz. Bu 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı. Şimdi anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anaysa değişikliği ile artık cuntacılar işbaşına gelme hevesi içerisinde olmayacak. Demokrasi halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek. Sistemin tıkanan damarları açılacak, kararlar hızla alınacak. Vatandaşın hizmete erişimi bürokrasi ile iş yapması daha da kolaylaşacak. İstikrar artık sandıkta halledilecek. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek. Bir yandan hükümeti, diğer yandan meclisi seçecek. Kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek. Vekilleri de kendisi adına kanunlar yapacak. Milletin dediği söz geçerli olacak. Bu anayasa sizi de düşündü. Siz geleceğimizsiniz. Dediler ki 'gençler seçsinler ama seçilmesinler'. Seçiyorsanız elbette ki seçileceksiniz. Siyasetin yolunu da gençlere açacağız dedik ve bu anayasada seçilme yaşını 18’e düşürdük. Hayırlı olsun" dedi.

“Getireceğimiz bu sistemin sahibi millettir”

Mecliste anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalara da değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Getireceğimiz bu sistemin sahibi millettir. Bu değişikliğe oy verecek olan da millettir. Mecliste bin bir entrika ile kaba kuvvet kullanarak, vekillerin ayaklarını ısırarak, yumruklarını vurarak her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki millet sandıkta bunun cevabın en iyi şekilde verecektir. Her zaman olduğu gibi karar yine milletin olacaktır. 15 senedir bütün kararları milletle aldık. Milletle beraber yürüdük. Halkın ve hakkın rızası dışında hiçbir şeye boyun eğmedik. 15 senedir bütün kararları milletle aldık. Halkın ve hakkın rızası dışında hiçbir şeye boyun eğmeyiz. Siyasi ve ekonomik açıdan Türkiye'nin geleceğin gerçeklerini yakalaması için hak ettiği hizmetleri yaparak bu günlere geldik. Bu konuda desteği sizlerden aldık. Taleplerinizi seslendirmeye, taleplerinizi dile getirmeye daima devam eden. Asla yılmayın. Her zaman yanınızdayız."

Mehmet Başa