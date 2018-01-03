Başbakan Yıldırım dayısının oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlu Abdullah Yağız'ın cenaze törenine katıldı. Okmeydanı Halil Rıfat Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Yağız ailesinin yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, “Dayımızın oğlu hacı Abdullah Yağız’ı Hakk'ın rahmetine uğurluyoruz. Uzaktan yakından bu cenaze namazına iştirak eden tüm dost, akraba, kardeşlerimize de Allah razı olsun. Ülkemizin, milletimizin dirliği için hayatlarını seve seve veren şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu dünya geçici. Az önce hocamız çok güzel nasihat etti. Dünyada çalışacağız çabalayacağız ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. Ailemiz adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım'ın da omuz verdiği Yağız'ın tabutu cenaze aracına taşındı. Yağız’ın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

Caner Sönmez