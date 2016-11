Başbakan Binali Yıldırım bir dizi açılış programına katılmak üzere Erzincan’a geldi. Başbakan Yıldırım’ın Erzincan programına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik eşlik etti. İlk olarak Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası açılış programına katılan Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’da seslenerek, "Demokrasiye sahip çıkmak, teröre sahip çıkmamakla olur." dedi. Konuşmasına Erzincan ve bütün ilçelerindeki hemşehrilerini selamlayarak başlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın iki güzel projesinin açılışını yapıyoruz. Burada açılışı yaptığımı tesis Ankara’nın doğusunda beyaz et kesiminde en büyük tesistir. Hatta tek tesistir oda Erzincan’a yapılmıştır, hayırlı uğurlu olsun. Bugün Erzincanlı, Bayburtlu genç çiftçi kardeşlerimize dağıtım yapacağız. Hibe, parasız olarak küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar dağıtacağız. Erzincan Et ve Süt, Tavuk Kombinesinin 10 milyon ton yıllık kapasitesi var. Eskiden burada özel sektörün yaptığı bir kesimhane vardı. Ancak yürütemedi, iflas etti. Bu sefer dedik ki daha modern tesis yapalım. Hemşehrilerimize kazandıralım. Bu bölgedeki bütün tavuk yetiştiriciliklerine hizmet etsin. Bu tesis tam olarak en az 500 bin tavuk kesim yapacak. Ve etrafta, bu civarda 200 den fazla tavuk çiftliği faaliyet gösterecek. Vatandaşlarımız iş, aş sahibi olacak. 100’ün üzerinde hemşehrimiz çalışacak, iş sahibi olacak. 14 yıldır 79 milyon vatandaşımızın derdini dert ettik, nereye gidersek gidelim elimiz boş gitmedik. Projelerle, dev eserlerle ülkemizi bir baştan bir başa donattık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ülkemizi böldürtmeyiz, bunu herkes bilmeli. Türkiye’yi böldürtmeyiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun 'Demokrasiye sahip çıkın' söylemine Erzincan’dan cevap vererek, "Sayın Kılçdaroğlu diyor ki; 'demokrasiye sahip çıkın.' Ey Kılıçdaroğlu, demokrasiye elbette sahip çıkacağız, birlikte sahip çıkacağız. Demokrasiye sahip çıkmak teröre sahip çıkmamakla olur. Biz gece rüyasında görüp sabah meydanlarda üfürenlerden değiliz. Biz milletin gönlüne tahtlar kurarak 10 yıldır ülkeye birbirinden güzel eserler kazandırdık. Biz mazotu ucuzlatalım derken siyaseti ucuzlatanlardan olmadık." diye konuştu.

"Bizim arkamızda tapu gibi 14 yıl hizmet var"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvancılığın en gelişmiş ülkelerde bile birinci sırada olduğunu ifade ederek, "Tarım Bakanımızla İzmir’de Milli Tarım Stratejisi Projesini açıkladık. Bu projenin özü şudur; tarım, hayvancılık Türkiye için vazgeçilmezdir. Tarımdan, hayvancılıktan vazgeçilmez. Dünyada tarım ve hayvancılık en gelişmiş ülkelerde bile birinci sıradadır. Geçtiğimiz 14 yıl içerisinde tarım ve hayvancılığa tam 90 milyar lira verdiğimiz destek helali hoş olsun. Siz 15 Temmuz gecesi alçaklara geçit vermediniz. O karanlık gecede, 79 milyon vatandaşımız meydanlara inerek, canını ortaya koyarak, alçaklara gereken dersi verdi. Bayrağı yere düşürmedi. Sizlere bir Erzincan evladı olarak teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizim arkamızda tapu gibi 14 yıl hizmet var. Türkiye’nin geleceğine damga vuran eserlerimiz var. Erzincan’a 14 yılda neler yapmışız. 6 milyar üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Hızlı tren Erzincan’a gelecek ondan sonra Erzurum’a Kars’a gidecek. TOKİ 1500 konutun yapımı devam ediyor. Kimyasal gübre işinden çıkacağız, organik, biyolojik gübre, direk toprağa verimlilik artışı olarak gidiyor, kaliteyi artırıyor. 2018 desteklerinden mazotta anlamlı bir indirim yapıyoruz. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden hayırlı olsun. Deponun yarısını devlet karşılayacak. Biz üflemiyoruz söz veriyoruz. Verdiğimiz sözü de yerine getiriyoruz. 25 ilimizde hayvancılığın yetiştiricilik bölgesi kuruyoruz. 184 ovamızı da sit alanı ilan edeceğiz. Buralara çivi bile çaktırmayacağız. Türkiye kalkınacak." şeklinde konuştu.

"Bir yandan FETÖ, bir yandan BETÖ, biryandan DHKP-C minimum şer odaklarıyla amansız mücadele ediyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, yurdun her köşesinde terörle mücadelenin devam ettiğini kaydederek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ülkenin her köşesinde bir yandan FETÖ, biryandan BETÖ, biryandan DHKP-C minimum şer odaklarıyla amansız mücadele ediyoruz. Hergün yeni başarılar elde ettikçe bazıları cıyak cıyak bağırıyor, ses veriyorlar. Ne yaparsanız yapın bu ülkede bir terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. İçerideki ve dışarıdaki bütün destekçilerin hevesini kursağında bırakacağız. Birliğin, beraberliğin adresi Erzincan."

Abdullah Aslan - Ahmet Akbuğa