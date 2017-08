Başbakan Yıldırım: Depreme hazırlıklı olmamız lazım

Başbakan Binali Yıldırım, Gölcük Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı. Törene Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ile Öznur Çalık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Maliyeti 70 milyon TL”

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, projenin gerçekleşmesinin, kalıcı bir eser olarak yarınlara devredilmesinin en büyük arzuları olduğunu söyledi. 200 dönümlük arazide kamulaştırma işlemlerinin uzun uğraşlar neticesinde tamamlandığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Projenin toplam maliyeti 70 milyon TL. 600 günde inşallah tamamlanmış olacak. 2019’un başında inşallah evler hak sahipleri ile buluşmuş olacak. Bugün temelini atacağımız 541 konutun içinde olduğu bu bölgede 4 bin 600’ün üzerinde yeni konut yapımı devam ediyor. Acı bir tecrübe yaşadık. İnsanların ölümüne depremden ziyade, kalitesiz yapılar sebep oldu. Bizde bunun üzerine gittik ve kentsel dönüşüm planını ortaya çıkardık. Bazı eksiklikler vardı, bunları da önümüzdeki günlerde gidermiş olacağız” dedi.

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” prensibi ile yola çıktıklarını hatırlatan Yıldırım, “Bu bizim değil, 600 yıl dünyaya hükmetmiş Osmanlı’nın prensibidir. Depremden canı yanmış, bedel ödemiş bir ülke olarak, gelecekteki tehlikelere karşı tedbirli olmak mecburiyetindeyiz. Bu inançla şehirlerimizi afete hazır hale getirmek için özel sektör, ilgili bakanlıklarımız ile el ele çalışıyoruz. Şimdiden bu binalara yerleşecek vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. 1999 depreminde, vatandaşının imdadına yetişemeyen, çadır bile veremeyen bir idare vardı. Van’da da deprem oldu. Aynı gün saatler içinde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız ile deprem bölgesindeydik, bir yıl içinde 28 bin konut inşa ederek yeniden bir Van yaptık. Yaraları sardık. Aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülkemiz var. Onun için deprem ne zaman gelecek diye hesap yapmak yerine, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Türkiye vatandaşlarına deprem sonrasında el uzatmaktan aciz olan bir anlayıştan, bugün depreme öncesinden hazırlık yapan bir yönetime ulaştı” diye konuştu.

"Yatay yapılaşma var ise orada can, mal kaybı çok daha az oluyor"

“Bu azmimizi yıpratmak isteyenler asılsız söylentiler ile fitne çıkartmak içindeler” ifadelerini kullanan Başbakan Binali Yıldırım, “Geçtiğimiz yıllarda, ‘SEKA kapanacak. Bütün işçiler sokacağı atılacak’ dediler. Biz ne dedik, ‘Bunların hepsi külliyen yalan.’ Bir tane işçimiz işsiz kalmadı, SEKA’yı da Kocaeli’nin en güzel alanı yaptık. Yemyeşil bir Kocaeli var. Suyu, denizi, Körfezi masmavi olan bir Kocaeli var. Belediye 4.5 milyar lira borç devraldı. Borçları ödedi, bunanla da kalmadı. Kocaeli’ne belediyemiz ile birlikte 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Helalı hoş olsun. Kocaeli daha fazlasına layık. Kocaeli’nin köylerine kadar Doğalgaz gitti mi? Mega projeler Kocaeli’ye kazandırıldı mı? Kocaeli’nin hak ettiği bu. Kocaeli uluslararası alanda da önemli bir şehrimiz. Alın terine, akıl terine katkı sağlayan, ihracatta, ithalatta önemli bir şehrimiz. Biz geleceğe yatırım yaparken, bir yanda da geçmişten gelen sıkıntıları çöze çöze geliyoruz. 99 depreminin yaralarını da göreve gelir gelmez sarmaya başladık. Bu Kocaeli neler yaşadı neler. Sizi kaderine terk eden bunu görmez. 16 milyon nüfus depremden öyle ya da böyle etkilendi. Şimdi ki görevimiz daha sağlam yapılan inşa etmek ve bir daha böyle açılar yaşanmasının önüne geçmek. 2 binin üzerinde konut Kocaeli’nde yıkıldı. Kaçak binalara asla müsemma gösterilmiyor. Dar, dik, itfaiye, ambulansların dahi giremediği sokaklar kamulaştırılarak çok güzel caddeler ve yollar inşa edildi. Şimdi de Gölcük’te 541 konutun yapımına başlıyoruz. Türkiye AK Parti ile birlikte sadece ekonomide, siyasette değil aynı zamanda şehircilikte de bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Şehirlerimize güzelleştiriyor, standartlarımızı yükseltiyoruz. Şehirlerimizi çevre bilinci ile kurmak çok önemli. Yatay yapılaşma var ise orada can, mal kaybı çok daha az oluyor” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “18 yıl önce yaşanan asrın felaketi olarak bilinen bu hadisede can veren tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Benim eşim Gölcüklü. Her yazımız bu çevrede geçerdi. Denizevler Mahallesi ve üç alanda, alanların tespit edilmesi, binaların başlatılması ile ilgili projeleri yakından takip etti. Şimdi de burada temellerini atıyoruz. İnsanoğlu tabiat ile iç içe yaşıyor. Tabiatın kendine has kuralları var. Bizim insan olarak bu kuralları çok iyi bilmemiz ve ona uygun davranmamız gerekiyor. Bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçeği bilmeliyiz. Son 100 yıl içinde bu Cennet vatanda 6 ve üzeri deprem sayısı 56. Şimdi Bodrum, Antalya’da olanları saymıyoruz. İnsanı deprem değil, kötü yapılar öldürüyor. Biz bunlardan ders çıkardık. Yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar çok sağlıklı. Hedefimiz yılda 500 bin konutu tüm Türkiye’de dönüştüreceğiz. 15 yıl içinde 7.5 milyon konutu değiştireceğiz” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, “Bu acıları biz ellerimiz ile ördük. Bir daha örmeyeceğiz. Bir daha kendimize mezar yapmayacağız. Akıllı olacağız. Hep birlikte Gölcük’ü, Kocaeli’yi geliştirmek, dönüştürmek için gece gündüz çalıştık. Herkes, ‘Bu şehir bir daha ayağa kalkmaz’ diyordu. Ancak AK Parti iktidarından sonra köylerimize kadar yeni bir şehir oluşturduk. Artık bu şehir sağlıklı, yaşanabilir bir şehir. Biz büyük düşünüyoruz. Bize bu çalışmalarda yol gösteren, bizi örnek gösteren başta Cumhurbaşkanımıza çalışkan, dinamik Başbakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, protokol üyeleri ile temel attı.

Gürcan Yılmaz - Uğur Konuk - Cihan Atik - Üzeyir Mete Güneş