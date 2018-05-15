Başbakan Yıldırım emekliye bayram ikramiyesinde son noktayı koydu

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Ramazan Bayramı öncesi Haziran ayı içerisinde emeklilere bin lira bayram ikramiyesinin yatırılacağını kaydeden Yıldırım, “Bir süre önce emeklilerimizi, yaşlılarımızı ilgilendiren önemli kararlar aldık ve nihayet Meclis’te görüşüldü kabul edildi. Emeklilerimize her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner lira vereceğiz dedik ve yasal düzenlemeyi yaptık. Haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri; bunlar böyle dedi ama bu ödemeyi yapmayacaklar, yapsalar bile 1.000- 1.500 arasında 300 lira, 1.500-2.000 arasındakilere şu kadar diye kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bu yalanları atanlara milletin kürsüsünden; AK Parti’nin sözü senettir, AK Parti’de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil. Bunların havada uçuşan vaatlerine millet dönüp bakmadığı için bu sefer yalanla dolanla milletin kafasını karıştırıyorlar. Sadece emeklilerimiz değil, şehit yakını ve gazilerimiz, vazife ve harp malulü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak” açıklamasını yaptı.

Şubat döneminde işsizlik oranının 10,6’ya gerilemesini değerlendiren Yıldırım, “Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı. Geçen yıla göre burada da bir düşüş yaşıyoruz. Geçen sene Şubat ayında işsizlik oranı 12,6’ydı, bu senenin Şubat ayında işsizlik oranı 10,6’ya düştü, 2 puanlık bir gerileme var. Haziran ayında ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan büyümesi Haziran içerisinde açıklanacak ve orada da ülkemizin, milletimizin yüzünü güldüren bir sonuç bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere ilişkin de konuşan Yıldırım, 24 Haziran’da tarihi bir seçim olacağına dikkat çekerek, “Bu seçimin diğerlerinden farkı şudur: Bu seçimde 16 Nisan 2017’de gerçekleştirdiğimiz halk oylaması, yani parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi öngören Anayasa değişikliğine göre ilk seçimi yapıyoruz. Seçimin en önemli özelliği; artık idaredeki vesayet kalıntıları tamamen ortadan kalkmış olacak. Yani, 24 Haziran’da önümüze bir Cumhurbaşkanlığı için sandık konacak bir de milletvekilliği için. Yasama meclisini de millet seçecek, yürütme heyetini de Meclis sandıkta seçecek. Yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Bu ilki de Türkiye’ye yaşatacağız. Bu seçimin başka bir özelliği; bu seçim ve bundan sonraki seçimlerde artık güçlü iktidar, sürekli istikrar dönemi başlıyor. Çünkü iktidar olmak isteyen milletin yüzde 50’den fazla oyunu almak mecburiyetinde. Meclis daha güçlü hale geliyor. Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar. ‘Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçelim de gerisi önemli değil’ diye. Gerisi çok önemli. Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Meclis güçlü olunca yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak, onun önünü açacak ve hep birlikte yasamayla, yürütme Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

İlker Turak - Derya Yetim