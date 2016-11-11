Başbakan Binali Yıldırım, Wow Conventıon Center’da düzenlenen MÜSİAD EXPO kapanış oturumuna katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Küresel ticaret daraldıkça, gelişmiş ülkelerdeki büyümeler artık küçülmeye doğru yüz tuttukça, bazı gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin kazançlarına göz dikmeye başladı. Dolaylı yollardan finansın üzerine konmak için birtakım yollara başvuruyorlar, tedbirler alıyorlar. Bunu yaparken de terörü bahane ediyorlar. İşte böylesine gelişmeleri yaşarken, dostlarımızın, kardeşlerimizin, Asya’dan, Afrika’dan, sığınacakları, yatırımlarını yapacakları en güvenli limanın Türkiye olduğunu buradan bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

“17 YILDA BİR BOLU TÜNELİ YAPAMAYAN TÜRKİYE YILDA 80 KİLOMETRE TÜNEL YAPIYOR”

Son 10 yılda Türkiye’de havacılık hem iç hatlarda hem dış hatlarda dünya havacılığının 3 katı arttığını aktaran Başbakan Yıldırım, “THY Küresel bir marka olmuştur. Avrupa’da 3’üncü Dünyada ilk 10 içerisinde yer almıştır. Atatürk Havalimanı biz göreve başladığımızda Dünya havalimanlarında sıralamada yeri yoktu. Bugün Avrupa’nın en büyük 3 havalimanı arasında. Bugün 180 milyon civarında yıllık trafik var daha önce bu trafik 40 milyonun altındaydı. Bu bile Türkiye’de son 14 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Bir ülkede Ekonominin nereden nereye geldiğini görmek istiyorsanız o ülkenin ulaşımda ve iletişimde geldiği noktaya bakarsanız başka bir yere bakmanıza gerek yok. 17 yılda bir Bolu Tüneli yapamayan Türkiye yılda 80 Kilometre tünel yapıyor. Eskiden yol yaparken dağı görünce yolumuzu değiştiriyorduk. Şimdi ise delip geçiyoruz, gözünün yaşına bakmıyoruz” dedi.

“PENSİLVANYA’DAKİ TERÖR BAŞININ ADAMLARI DEĞİL, BU ÜLKENİN YİĞİT EVLATLARI KAZANDI”

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Asker kılığındaki alçak terörist gruplar Türkiye’nin yönetimini ele geçirmeye çalıştı. Darbe kalkışmasında bulundular. Bu darbeyi yendik, tankın gücü halkın gücüne karşı koyamadı ama daha önemlisi, bu darbe sabahı bazı dost bildiğimiz ülkeler şaşkına döndü, sus pus oldular. ’Bize böyle denmemişti.’ Kendi aralarında kutlama yapmaya başlamışlar, ’Bizim çocuklar başardı’ diye. Ama onların çocukları değil, bu milletin asil evlatları başardı. Kafalarını kiraya vermiş Pensilvanya’daki terör başının adamları değil, bu ülkenin yiğit evlatları kazandı" diye konuştu.

“TALİMATI BİZE MİLLET VERİR”

Hükümet konağına PKK’lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu ağır yaralı şekilde tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün saldırıdan bir gün önce kendisini ziyaret ettiğini aktaran Yıldırım, “Onlar bilsin ki hiçbir yiğidimizin kanı yerde kalmaz. 30 yıldır 40 yıldır girilmeyen inlerine girdik. Şer odaklarının yuvalarını dağıttık. Sağdan soldan seslerin yükselmesinin sebebi budur. Bazıları rahatsız oldular. Darbeyi bıraktılar terörün alçak saldırılarını bıraktılar… Dost bildiğimiz ülkeler aman bunları fazla hırpalamayın diyor. Ne demek oluyor bu. Milletimiz her şeyi görüyor. Bize kimse talimat vermez. Bize talimatı bize millet verir" dedi.

“KOBİ’LERE KARŞILIKSIZ BİR MİLYAR 100 MİLYON DESTEK VERECEĞİZ”

Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ’lere verilecek desteklere ilişkin ise, “Bir milyar 100 milyon KOBİ’lere karşılıksız destek vereceğiz, 50 binden 300 bine kadar, projesine göre. Yetmez, 17 milyar teminat vereceğiz, Kredi Garanti Fonu teminatı üstlenecek, siz de 17 milyar liraya kadar ihtiyacınız olan finansmanı sağlayacaksınız. Neyle sağlayacaksınız? Piyasadaki faizlerin yarısı faizle sağlayacaksınız. Yani yüzde 4’le, yüzde 5’le sağlayacaksınız" dedi.

"TÜRKİYE 2017’DE EN AZ YÜZDE 4,5 BÜYÜYECEK "

Türkiye ekonomisiyle ilgili kasıtlı olarak olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Başbakan Yıldırım, "Bu yeni değil, eskiden de vardı ama bugünlerde hız kazandı. Ama şunu herkes bilmelidir ki, Çin ve Hindistan’ı çıktıktan sonra, bugün bile, bu haliyle bile Türkiye dünya büyüme ortalamasının üzerindedir. Bu büyüme bizi mutlu etmiyor, bu bizim alışık olduğumuz bir büyüme değil ama bu yıl çok özel bir yıl. 2017’den itibaren Türkiye tekrar büyümede anlı, şanlı günlerine dönecek. Elinizi çabuk tutun, Türkiye 2017’de en az yüzde 4,5 büyüyecek. Fazlası var, eksiği yok" diye konuştu.