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Başbakan Yıldırım, Erzurum'a gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı’nın Tendürek Dağı’nda çıkan çatışmada şehit olan 10 güvenlik görevlisinin cenaze töreni için Erzurum'a gidiyor.

Başbakan Yıldırım, Erzuruma gidiyor

16 Eylül 2016 16:21

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak köyü Karakuş mevkiinde, PKK'lı teröristler tarafından koruculara ait noktaya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Çıkan çatışmada 8 korucu ile 1 uzman çavuş şehit olurken, yaralı olan 1 jandarma er de kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehitlerin cenazeleri Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından detaylı otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Erzurum'a hareket eden Başbakan Binali Yıldırım, şehitler için Erzurum'da düzenlenecek törene katılacak.


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