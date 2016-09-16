Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak köyü Karakuş mevkiinde, PKK'lı teröristler tarafından koruculara ait noktaya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Çıkan çatışmada 8 korucu ile 1 uzman çavuş şehit olurken, yaralı olan 1 jandarma er de kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehitlerin cenazeleri Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından detaylı otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Erzurum'a hareket eden Başbakan Binali Yıldırım, şehitler için Erzurum'da düzenlenecek törene katılacak.