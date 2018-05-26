Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım Erzurum’da iftara katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum’da Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra 5. Geleneksel Ahde Vefa İftar Programı’na katıldı.

Başbakan Yıldırım Erzurumda iftara katıldı

26 Mayıs 2018 21:16

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum’daki Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Yıldırım, AK Parti’nin İstasyon Meydanı’ndaki mitingi sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Erzurum Havalimanı’na gitti. Erdoğan’ı İstanbul’a uğurlamasının ardından havalimanından ayrılan Yıldırım, Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ziyaret edip dua okudu.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra AK Parti’nin düzenlediği 5. Geleneksel Ahde Vefa İftar Programı’na katıldı. Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Süper Lige yükselen BB. Erzurumspor’u kutlayarak başarılar diledi.

Başbakan Binali Yıldırım’a Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB. Erzurumspor’un formasını takdim etti.

Özge Bozo - Sefa Tetik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç