Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başbakan Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Virtu’yla görüştü

Başbakan Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Virtu’yla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Virtu ile Çankaya Köşkü’nde görüşme gerçekleştirdi.


07 Şubat 2017 20:52

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız, ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Virtu ile bugün Çankaya Köşkü’nde görüşmüştür. Görüşmede, 100 milyon nüfusuyla Afrika’nın büyük ülkelerinden Etiyopya ile son derece iyi seyreden ikili ilişkilerimizdeki son durum ele alınmış, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ikili işbirliğinin daha da artırılması imkanları üzerinde durulmuş, Afrika Birliği’nin Sekretaryasına da ev sahipliği yapan Etiyopya ile bölgesel konularda işbirliğimiz ele alınmıştır” denildi.

Başbakan Yıldırım’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında takındığı tavırla Etiyopya Hükümeti ve halkına teşekkür ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Sayın Başbakanımız, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Etiyopya Hükümeti ve halkının gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etmiş, FETÖ ile mücadeleye yönelik işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun altını çizmiştir. Konuk Cumhurbaşkanı, Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirme arzusu içerisinde olduklarının altını çizerek, Hükümetimiz ve halkımızla dayanışma içerisinde olduklarını bir kez daha teyit etmiştir” ifadeleri yer aldı.  

Musa Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!