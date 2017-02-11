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Başbakan Yıldırım: "Ey Kemal Bey bırak terör örgütlerine kulak vermeyi bırak"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin memleket meselesini çözmek yerine toplumu ayrıştırmak ve kutuplaştırmak için her yolu denediğini belirterek, "Ey Kemal Bey, bırak terör örgütlerine kulak vermeyi, millete kulak ver" dedi.

Başbakan Yıldırım: &quot;Ey Kemal Bey bırak terör örgütlerine kulak vermeyi bırak&quot;

11 Şubat 2017 13:26
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Başbakan Yıldırım, Antalya’da düzenlenen belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Yıldırım, "Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye’nin bölünecekmiş. Hadi oradan, Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Ana muhalefet partisi genel başkanı adeta FETÖ’cülerle, PKK’lılarla ,HDP’lilerle aynı ağızdan konuşuyor, yakışmaz. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir ana muhalefetin terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar veriyor, ona sempati duyan milyonlarca vatandaşımızı da rahatsız ediyor. Buradan vatandaşlık görevi olarak, bir partinin genel başkanı olarak değil diyorum ey Kemal bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi milletin sesine kulak ver millet birlik beraberlik kardeşlik aydınlık Türkiye diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte aynen Yenikapı ruhu gibi bir olalım birlikte Türkiye olalım. Ana muhalefet partisi sanki iktidara değil millete, Türkiyeye cumhuriyetine muhalefet ediyor aynı zamanda demokrasiye ye de muhalefet ediyor, fikir yok hakaret, iftira var, Türkiye’nin hangi meselesinin çözmek için adım atsak yapıcı olmayan sürekli eleştiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Anayasa değişikliğine hiç bir katkı vermeyeceksiniz bir yandan da sürekli çarpıtarak vatandaşın kafasını karıştıracaksınız. Şimdi süreç başladı vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar. Cumhurbaşkanı’nın onaylaması birkaç gün gecikti diye inşallah geri gönderir diye dua etmeye başladılar niye korkuyorsunuz vatandaş hepimizden iyisini bilir vatandaşa itaat et rahat et" dedi.

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KENDİ ÇALIP KENDİ DİNLİYOR

Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: " Millet AVM’ye gidiyor onlar AYM’ye gidiyor. Ülke elden gidiyor Cumhuriyet elden gidiyor rejim değişiyor falan filan. Kimse aldırış etmiyor, kendisi çalıp kendi dinliyor. Türkiye rejiminin 1923’te kurdu, adına Cumhuriyet dedi, bu rejimi kuranlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Binlerce şehidimiz onlar bizim baş tacımız, Allah rahmet eylesin. Türkiye’yi hala eski dönemlerdeki gibi zayıf güçsüz çaresiz bir ülke olarak görüyorlar. Bugün ABD’nin en üst düzey yöneticileri, Birleşmiş Milletlerin Genel sekreteri, dünya turuna Türkiye’den başlıyor bunu görmüyorlar hala Türkiye’nin edilgen, birilerinin arkasına düşen ülke olduğunu zannediyorlar" diye konuştu.

(İHA)

Etiketler: ABD, Başbakan Binali Yıldırım, chp, Cumhuriyet, Kemal Kılıçdaroğlu


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