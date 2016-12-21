Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, görüşmede Farrugia’nın ziyaretinin Meclis Başkanı seviyesinde Malta’dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkat çekerek, Akdeniz havzasında ortak değerler ve vizyona sahip olunan Malta ile karşılıklı üst düzeyli ziyaretler marifetiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfettiklerini vurguladı.

Önümüzdeki Ocak ayında AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek olan Malta’nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkürlerini dile getiren Başbakan Yıldırım, Malta’nın, Dönem Başkanlığı boyunca Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çaba harcayacağından emin olduğunu, Farrugia’nın ziyaretini bu zayiden de anlamlı bulduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, parlamenter diplomasinin iki devlet ve iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir araç olduğuna da dikkat çekerek, iki Parlamentodaki Dostluk Grupları arasındaki işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi dileğini konuk Meclis Başkanına aktardı.

Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ise Başbakan Yıldırım'ın ifadelerine katıldığını ve Ankara’daki görüşmelerinin parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi bakımından verimli geçmekte olduğunu kaydetti. Farrugai ayrıca, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını ifade ederek, son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini dile getirdi.

Pelin Üzek