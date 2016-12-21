Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım, Farrugia ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Farrugia ile görüştü

21 Aralık 2016 18:30
Başbakan Yıldırım, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile görüştü - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, görüşmede Farrugia’nın ziyaretinin Meclis Başkanı seviyesinde Malta’dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkat çekerek, Akdeniz havzasında ortak değerler ve vizyona sahip olunan Malta ile karşılıklı üst düzeyli ziyaretler marifetiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfettiklerini vurguladı.

Önümüzdeki Ocak ayında AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek olan Malta’nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkürlerini dile getiren Başbakan Yıldırım, Malta’nın, Dönem Başkanlığı boyunca Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çaba harcayacağından emin olduğunu, Farrugia’nın ziyaretini bu zayiden de anlamlı bulduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, parlamenter diplomasinin iki devlet ve iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir araç olduğuna da dikkat çekerek, iki Parlamentodaki Dostluk Grupları arasındaki işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi dileğini konuk Meclis Başkanına aktardı.

Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ise Başbakan Yıldırım'ın ifadelerine katıldığını ve Ankara’daki görüşmelerinin parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi bakımından verimli geçmekte olduğunu kaydetti. Farrugai ayrıca, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını ifade ederek, son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini dile getirdi. 

Pelin Üzek

Etiketler: Başbakan Yıldırım, görüşme, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç