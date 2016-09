Başbakan Binali Yıldırım beraberindeki bakanlarla birlikte Erzincan’da düzenlenen 19 Eylül Gazileri Anma Günü etkinliklerine katıldı. Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Türk halkının cepheye giderken ‘ya şehit ol ya gazi ol’ duasıyla gönderildiğine vurgu yaparak, “Bugün yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini Milli Eğitim Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımızla beraber Erzincan’da çalacağız. Bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Gazilik, şehitlikle eş değerdir. Cepheye giderken ya şehit ol ya gazi ol diye dualarla gönderiliriz. İkisi de birbirinden mukaddes bir vatan görevidir. Gaziler bizim baş tacımızdır. İnancımıza göre şehitler ölü değildir, diridir. Tarih boyunca bu toprakları bize vatan yapan kahramanca mücadele eden geleceğimizi istikbalimizi koruyan şehitlerimize, gazilerimize ne kadar şükretsek ne kadar onları baş tacı etsek azdır” diye konuştu.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe kalkışmasına değinerek sürdüren Başbakan Yıldırım, “En son olarak 15 Temmuz alçak darbe girişiminde milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine, bayrağına ne kadar önem verdiğini, sahip çıktığını bir kez daha gördük. Asker elbisesi bürünmüş alçak terör unsurları maalesef ülkemizde millet iradesini sona erdirmek için başlattıkları kalkışmaya milletin kendisi ders vermiştir. Tankın, topun, uçağın karşısına göğsünü siper etmiş şehit olmuştur, gazi olmuştur. Ama bu bayrağı hainlere teslim etmemiştir. 780 bin kilometre vatan toprağının her karışını korumak için gece gündüz demeden mücadele eden bölücü teröre karşı şehitlerimiz var gazilerimiz var. Milletim olarak gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak şehitlerimizden bize miras kalan emanete gözümüz gibi bakmak her zaman en önemli şiarımızdan biri olmaya devam edecektir. Bağımsızlığın önemi büyüktür. Bazen can verirsiniz bazen gazi olursunuz ama bu ülkeye namert eli değdirtmezsiniz” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, şehit ve gazilik konusunda yeni düzenlemelerde yaptıklarını belirterek artık polis, asker, korucu, sivil şehitlerin ayrı ayrı şehitlikte değil aynı şehitlikte yan yana toprağa verileceklerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını 19 Eylül Gazileri Anma Gününü kutlayarak sonlandırdı.

Abdullah Aslan - Ahmet Akbuğa