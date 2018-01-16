Başbakan Yıldırım: 'Hazine, KİT'te taşeron olarak çalışanlara kadro verecek'

Katıldığı bir tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, KİT'te çalışan taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye bağlı. Hazine, KİT'te taşeron olarak çalışanlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında da açılan kadrolarda uzun süredir KİT'lerde hizmet veren ve taşeron olarak tabir edilen vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Böylelikle sorun çözülmüş olacak. Düzenleme etap etap gerçekleşecek ve hemen başlayacak" diye konuştu.

İttifak konusu

Başbakan Yıldırım, AK Parti ile MHP İttifak Komisyonunun yapacağı toplantıya ilişkin, "Görüşsünler bir bakalım. Uzun uzadıya olacak bir iş yok ortada. Milli mutabakat. Yani partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek birlikte seçime gitmeleri, işin esası bu. Yapılacak düzenleme bu imkanı sağlama şeklinde olacak" açıklamasında bulundu.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilişkilendirilmesi sorularını da yanıtlayan Yıldırım, konuya ilişkin, "Montrö, boğazları ilgilendiriyor. Tamamen boğazlardaki geçiş, gemi trafiği rejimini düzenleyen bir anlaşma. 1936'da yapılmış ve bütün boğazlardaki giriş, çıkışları, ticari gemileri, diğer gemileri kapsayan bir anlaşma. Kanal İstanbul ise yeniden yapay olarak oluşturulacak bir su yolu. Dolayısıyla buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil" ifadelerinde bulundu.

Yağmur Yıldız - Enise Vural

