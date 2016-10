Başbakan Binali Yıldırım’ın yoğun İzmir programının son durağı Kiraz ilçesi oldu. Kiraz’da oda temsilcileri ile görüşme öncesi, söz verdiği üzere Kaymakçı Mahallesini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada halka seslendi. Yıldırım, Kiraz’da yaptığı konuşmada bu yıl tüm olumsuzlukların yaşandığını belirterek, “Başımıza gelen tabiri caizse pişmiş tavuğun başına gelmedi. Terör, Rusya ile İsrail ile anlaşmazlıklar, darbe girişimi, turizmdeki olumsuzluklar… Her şeye rağmen Çin ve Hindistan’dan sonra bütün ülkelerin iki katı kadar büyüme gerçekleşti. Çünkü bize güvenen millet var. Sizlerin güveni bizim gücümüzü artırıyor. Sizler 15 Temmuz’da tanklara karşı göğsünüzü siper ettiniz” diye konuştu.

“Bölgeyi terör örgütlerinden temizliyoruz”

Dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltacakları sözünü de tuttuklarını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik. İsrail ile ilişkilerimizi düzelttik. Suriye’de akan kanın durması için İsviçre’de toplantı yapılıyor. İnşallah orada da bir an önce kan durur, günahsız kardeşlerimiz artık bu zulümden kurtulur. Biz ‘Suriye’den bize ne, Irak’tan bize ne’ diyemeyiz. Fırat Kalkanı ile bölgeyi DEAŞ, YGP gibi terör örgütlerinden temizliyoruz.”

“Notçuların ne düşündüğünün önemi yok”

Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesi hakkında da konuşan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Birileri Türkiye’nin hızını kesmek için not düşürmeye başladı ama vatandaş onların notunu dikkate bile almadı. Biz not milletten alıyoruz. 10 sefer karne verdiniz. Baştan aşağı pekiyi. Siz not kırsanız ne yazar? Notçuların ne düşündüğünün önemi yok. 3-5 puan not düşürmekle Türkiye’ye hiçbir etkisi olmaz. Burada duracak değiliz. Toplam Türkiye’de çalışanların sayısı 21 Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Haziran itibariyle 27 milyon 651 bin vatandaşımızın işi gücü var. Dört bir yanda 290 organize sanayi bölgesinde 1 milyon 600 bin vatandaş işi aş sahibi. Bir yandan ülke ekonomisi büyütürken diğer yandan yeni iş kapıları açmak için kapsamlı bir program başlattık.”

“47 bin 920 esnaf ve sanatkar 1 milyar 120 milyon faizsiz kredi kullandı”

Esnaf ve sanatkarların durumu ile ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, “Esnafımızın 2002’de kredi alması imkansızdı. Yüzde 60 faiz. Nasıl kredi alacaksın, alırsan nasıl ödeyeceksin? Bunlar yüzde 7 seviyesine düştü. Kredi hacimleri 30 kart arttı. Düşünce millet fazla açıldı o da ayrı mesele. Allah’a şükür enflasyonun altında yüzde 4 seviyesine düştü. Esnafımıza destek miktarı 20 milyar lira. 30 bin liraya kadar kredi verme imkanı var. Tam 47 bin 920 esnaf ve sanatkar 1 milyar 120 milyon faizsiz kredi kullandı. Yaptığımız sadece bununla sınırlı değil. Kayıt dışılık konusundaki hassasiyetinizi biliyorum. Vergi sosyal güvenlik konularında çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“2019’da Türkiye yüzde 20 daha büyümüş olacak”

Önümüzdeki 3 yıl büyüme, enflasyon, reformların ne olacağını anlattıklarını söyleyen Yıldırım, “Bu taahhüt demektir. Şeffaflık budur. Şeffaflık millete hesap vermek demektir. Ne yapıyorsan milletin onayını alarak yapmak demektir. Bu program Türk insanına güvenin tam ifadesidir. Tüm olumsuzlulara rağmen 3 yılda üst üste yüzde 5 büyüyeceğiz. 2019’da Türkiye yüzde 20 daha büyümüş olacak. Türkiye’nin bölgenin barışı, milletin zenginleşmesi, işsizliğin azaltılması için büyümeye ihtiyaç var. Üretmezsek orta gelir tuzağından çıkamayız. Onun için bu memleketin genç ve çalışkan insanları bizim en büyük kaynağımızdır” dedi.

“Yüzde 7,5 enflasyonu bile çok görüyoruz”

Hedefleri aktarmaya devam eden Başbakan Yıldırım, “Enflasyon 2002’de yüzde 70’lere hatta yukarılara çıktı. Bu sene enflasyon yüzde 7,5. bunu bile yüksek görüyoruz. Gelecek yıllarda enflasyonu yüzde 5’e kadar indireceğiz. Aslında yüzde 5’e kadar indirdik. Fark ettiler, Gezi olaylarını başlattılar. Hemen rahatsız oldular, karıştırmaya başladılar. Kamu borçların milli gelire oranı yüzde 30’un altına inmiş olacak. Yarınımız bugünden iyi olacak. Ne uluslar arası tezgahlar ne bölücü terör, ne FETÖ terörü Türkiye’nin hızını kesmeyecek, yoluna engel olamayacak. 14 yıl boyunca ilk günden bugüne kadar siyasi ve ekonomik istikrarı çok önemsedik ve gözümüz gibi koruduk. Başardıklarımızla asla övünmedik, yetinmedik. Geldiğimiz nokta, rehavete düşmemize sebep olmadı” ifadelerini kullandı.

“İzmirli olmak boş lafla olmaz”

Konuşmasında İzmir’e övgüler yağdıran Yıldırım, şöyle konuştu:

“Görevimiz güzellikleri doğru kullanmak, İzmir’in potansiyeli bir başka. Hem ulusal hem uluslararası büyük potansiyel taşıyor. Böyle bir şehrin milletvekili olmak, benim için en büyük şeref ve onurdur. Bu şehirden sadece milletvekili seçip göndermediniz aynı zamanda ülke yönetiminde de büyük sorumluluk yüklediniz. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum. 79 milyon vatandaşın barış ve huzur içinde yaşaması için ne lazımsa bütün arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız, çabalayacağız. Gereğini yapacağız. Bütün amacımız sizlere layık olmak. İzmir’i kendi arazileri gibi görenler, İzmir bizimdir diye propaganda yapanlar İzmir’e ne yaptılar? Bu soruyu cevaplamaları gerekiyor. İzmirli olmak boş lafla olmaz. İzmirli olmak İzmir’e hizmet etmekle olur.”

“Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz”

“Ben Kirazlılar kadar Kirazlı oldum” diyen Başbakan, “İzmir’in bugün esnaf ve sanatkarlar için neler yaptık; kalkınma hamlemize omuz verdiniz, daha güzel bir Kiraz ve İzmir için çalıştınız. Biz de elimizden gelen gayreti gösterdik. Esnaf ve sanatkarlarımız Türkiye’nin bel kemiğidir. Ahilik kültüründen gelir. Esnaf ve sanatkarın gürültü patırtısı olmaz. Gösterişi sevmez ama istihdamın, üretimin, kalkınmanın lokomotifidir. Tüccar, sanayici, çiftçilerimiz daha verimli çalışsın diye elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bize düşen sizin sorunlarınızı çözmek, dertlerinizi dinlemek ve çare bulmak. Mazeret değil çözüm üretmek. Toplumun bütün paydaşlarıyla bir araya geliyoruz, dertlerini dinliyoruz. Tabii 14 yıl boyunca memleketin kalkınması için çok önemli işler yapıldı ama burada bitti mi? Yok. Yapacağımız çok iş var” açıklamasında bulundu.

“Birini temizliyorsun biri geliyor”

Bir yandan ülke ekonomisini geliştirirken diğer yandan Türkiye’nin önüne çıkanları temizlemekle meşgul olduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Birini temizliyorsun biri geliyor. Vesayetçiler, darbeciler… Engelleri birer birer aşarak buraya geldik. En son 15 Temmuz böyle bir gece vakti alçak FETÖ yapacağını yaptı, milletin tankı toplu silahı uçağıyla milletin üzerine bomba yağdırmaya başladı ama bu millet bombalardan tırsar mı? Onlara öyle bir ders verdi ki. Darbecilere darbeyi vurdu yerin dibine batırdı. Bu milletle hiç kimse bilek güreşi yapamaz. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye bölgenin istikrarıdır.”

“Tarım ürünleri ihracatımızı 40 milyar dolara çıkaracağız”

Bugün açıkladığı Milli Tarım Projesi ile ilgili de konuşan Yıldırım, “Türkiye, tarımda ve hayvancılıkta hatırı sayılır ülkelerden biri. Kendi kendine yeten çok az sayıdaki ülkelerden biri. Tarım ürünleri ihracatımızı 18 milyar dolara çıkarttık. Önümüzdeki 2023’e kadar 40 milyar dolara çıkaracağız. Tarım ve hayvancılığın milli gelirdeki payını 140 milyar dolar üzerine çıkaracağız. Ürettiklerimizin daha iyi fiyata satılması için havza bazlı tarım sistemine geçeceğiz. Herkes aynı ürünü ekmeyecek. Verilen teşviklerle üretici memnun kalacak. Tarımda en büyük girdi, gübre ve mazot. Bir süre önce gübrenin KDV’sini kaldırdık, şuan gübrede yüzde 23’e varan indirim var. ‘Bu yetmez’ dedik, 2017’de üretilecek tarımsal ürünler için mazot desteği yeniden gözden geçirildi. Buna göre yarısını siz ödeyeceksiniz, yarısını biz ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Şehitler bizim baş tacımızdır”

Yıldırım, şehit haberleriyle ilgili de şöyle konuştu:

“Bu toprakların bedeli büyük. Bu toprakları elde tutmanın bedeli büyük. Tabii canımız oluyor. Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor ama her şeye rağmen acılarımızı bağrımıza basacağız. Şehitler bizim baş tacımızdır. Onlar ölü değildir. Bu milletin kalbinde yaşamaya sonsuza kadar devam edecek. Bu bayrak yükseklerde dalgalanıyorsa o şehitlerin şahadeti sayesindedir.”

“Zor olanı hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır”

“Biz sorunları torunlara bırakan bir parti değiliz. Zor olanı hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır” diyen Yıldırım, anayasa değişikliği ile ilgili de, “Şimdi anayasa meselesi piyasaya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ‘bu işi bitirelim’ dedi. Bizim için eyvallah. Ya parlamenter sistemi güçlendirelim ya da bu fiili durum böyle gitmez AK Parti nasıl istiyorsa buyursun getirin. ‘Başımız gözümüz üstüne’ dedik, Meclise getireceğiz. Yeter ki Meclisten meydanlara indirelim. Meydanlara indirdikten sonra bu millet gereğini yapar. Üniter yapıyı koruyacağız. Bunun kilidini sizler açacaksınız. Siyaset işin içinden çıkamadığı zaman millete geliyor. Millet de en güzel şekilde çözümü üretiyor. Şimdi başkan seçeceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, program sonunda Başbakan Yıldırım ve eşi Seniha Yıldırım’a fotoğraflarının basılı olduğu çerçeve hediye etti.