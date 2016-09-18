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Başbakan Yıldırım heyelan meydana gelen köyü ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan ziyaretinin ikinci gününde heyelanın meydana geldiği Refahiye ilçesine bağlı Aşağı Sütlü köyünü ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım heyelan meydana gelen köyü ziyaret etti

18 Eylül 2016 20:34

Başbakan Yıldırım, Aşağı Sütlü köyünü ziyaret etti. Köy sakinlerinin karşıladığı Yıldırım, heyelan meydana gelen alanlarda incelemelerde bulunup, evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Mağdur olan vatandaşlar için köye gönderilen konteynerleri de inceleyen Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, “En büyük tesellimiz can kaybı yok. Sadece binalarda hasar var. Bu iyi bir sonuç. Kısa sürede de valiliğimiz, kaymakamlığımız, bütün kamu kuruluşları üzerlerine düşen görevleri yaparak, buradaki vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşıladılar. Evler yapılıncaya kadar geçiçi barınaklar, geçici konutların bir kısmı geldi, bir kısmı geliyor. Bunlar monte edildikten sonra zarar gören aileler burada yaşamlarını bir müddet sürdürecekler. Devletimiz güçlüdür. Bu ve buna benzer olaylarda Türkiye sadece kendi vatandaşlarına değil, dünyanın birçok yerinde meydana gelen afetlere, depremlere ve olaylara en hızlı müdahale etme kabiliyeti olan bir devlettir. İnşallah en güzel şekilde yapılacak. Ne geliyorsa mala gelsin. Giden mal geri gelir ama giden can maalesef geri gelmiyor. Onun için bir an önce canlara mal olan terörün de ülkemizin gündeminden çıkması için canla başla çalışıyoruz. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği her türlü zorluğun üstesinden gelmemiz için en büyük gücümüzdür, en büyük kaynağımızdır” dedi. 

Abdullah Aslan

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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