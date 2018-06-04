Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım: 'İmar barışı başvuruları 8 Haziran’da başlıyor'

Başbakan Binali Yıldırım, 8 Haziran’dan itibaren imar barışı müracaatlarının başlayacağı müjdesini verdi.

Başbakan Yıldırım: İmar barışı başvuruları 8 Haziranda başlıyor

04 Haziran 2018 13:40

Başbakan Yıldırım, Çevre Projeleri Toplu Açılış Törenine katıldı. Burada konuşma yapan Yıldırım, 8 Haziran itibariyle imar barışı ile ilgili müracaatların resmen başlayacağı müjdesini verdi. Yıldırım, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

“Yönetmelik düzenlemesi hazırlandı bugün yarın yayınlanmış olur ve cuma gününden itibaren vatandaşlarımız gerek E-Devlet kapısından gerekse de bulundukları şehrin, ilçenin çevre şehircilik müdürlüklerine, birimlerine müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptıracaklar. 31 Ekim 2018 yılına kadar devam edecek. Vatandaşlarımdan talebim, bir an önce müracaatı yapmalarıdır. Müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek. Bu nedenle mümkün olan en kısa zamanda müracaatlar yapılırsa bu şekilde Bakanlık çalışmaları devam edecek, yapı kayıt belgesini verecek ve daha sonra var olan mahrumiyetler ortadan kalkacak. Her türlü anlaşmazlığı çözüme kavuşturan reform niteliğinde tarihi bir düzenleme. Bir vatandaşın arazisine gidip haksız bir şekilde bina yaptıysanız ona çare yok. Bir de Çanakkale Şehitliği’nin korunması gibi alanların dışında bütün bu imarla ilgili sorunlar hallolmuş olacak.”  

İlker Turak - Ömer Çetin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç