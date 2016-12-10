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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Ebadi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Ebadi ile görüştü

10 Aralık 2016 22:20

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan Yıldırım, samimi geçtiği kaydedilen görüşmede, Türkiye olarak komşu Irak’la her alandaki ilişkilerin geliştirilmesine ve münasebetlerin yapıcı bir atmosferin tesis edilmesine önem atfettiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım’ın, Türkiye’nin Irak’ın DEAŞ terör örgütüne karşı Musul ve diğer bölgelerde yürüttüğü mücadeleye desteğini teyit ettiği görüşmede iki başbakan, terör örgütü DEAŞ’ın yanı sıra PKK terör örgütünün de hem Türkiye hem Irak’ın güvenliğine ortak tehdit teşkil ettiği ve bu tehditle ortak mücadelenin şart olduğu konusunda görüş birliğine vardı.
Başbakan Yıldırım, görüşmede Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vurgulayıp Türkiye’nin bu bağlamdaki yapıcı katkı ve tutumumuzu izah etti. Görüşmede Başbakan Yıldırım, Musul ve Telafer başta olmak üzere, Irak makamlarının, DEAŞ’tan temizlenecek bölgelerde, bu terör örgütünün yeniden kök salmasına neden olabilecek, Iraklıların refah ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyerek yeni acılara ve göç dalgalarına sebebiyet verebilecek girişimleri engellemek için gereken tedbirleri aldığından emin olduğunu ifade etti. Irak Başbakanı Ebadi’nin bu tedbirlerin halihazırda Irak makamları tarafından alındığını teyit ettiği ve bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Görüşmede Yıldırım ve Ebadi’nin, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğunu teyit ettikleri, bu hedef doğrultusunda bir takım somut adımların atılması konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.  

Onur Emre Durak

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi, telefon görüşmesi


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