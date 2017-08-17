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Başbakan Yıldırım, İspanya’daki terör saldırısını kınadı

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya’nın Barcelona kentinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Başbakan Yıldırım, İspanyadaki terör saldırısını kınadı

17 Ağustos 2017 23:33

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yıldırım, “Barselona kentinde gerçekleştirilen menfur saldırıları derin bir üzüntüyle öğrendik. İnsanlığı ve evrensel değerlerimizi hedef alan bu alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz.Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile işbirliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Musa Erdoğan 

Etiketler: Binali Yıldırım, ispanya


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