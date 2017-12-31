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Başbakan Yıldırım Isparta Valiliği’ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Valiliğini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım Isparta Valiliğini ziyaret etti

31 Aralık 2017 20:02

Başbakan Binali Yıldırım, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Valiliğe geçti. Başbakanlık otobüsüyle Valilik binasının bulunduğu Hükümet Caddesi’ne gelen Yıldırım, burada kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Cadde üzerinde otobüsten inerek halkı selamlayan Başbakan Yıldırım, burada bir süre vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, kalabalık grup arasında bulunan çocukları severek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başbakan Yıldırım daha sonra Valilik önünde Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve protokol mensupları tarafından karşılandı. Protokol mensuplarıyla tek tek tokalaşan Başbakan Yıldırım, daha sonra polis mangasını selamladı.
Ardından basına kapalı olan Valilik ziyaretine geçildi. Vali Günaydın, Başbakan Yıldırım’a Isparta hakkında brifing verdi. Daha sonra Başbakan’a Isparta’nın simgesi olan hediyeler takdim edildi.
Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Eğirdir Dağ Komando Okulu’na gitmek üzere yola çıktı. 

Feti Kılıç
 

Etiketler: ısparta valiliği

 

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