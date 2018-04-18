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Başbakan Yıldırım: 'İYİ Parti erken seçime...'

Başbakan Binali Yıldırım, 'İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına YSK karar verecek. 24 Haziran iyi bir tarih.' dedi.

Başbakan Yıldırım: İYİ Parti erken seçime...

18 Nisan 2018 18:07

Başbakan Binali Yıldırım Milliyet'ten Didem Özel Tümer'e yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına YSK karar verecek. 24 Haziran iyi bir tarih. Süreç hemen başlayacak. Meclis'te teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek." dedi.

Biliyorsunuz seçime hangi partinin katılacağını, hangisinin katılmayacağının kararını YSK veriyor. Dolayısıyla seçimin tarihi belli olduktan sonra YSK seçim takvimini açıklar. Orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Biz Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmez. Bu bakımdan parti adı telaffuz etme ihtiyacı duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır.

24 Haziran'ın seçilmesinin özel bir nedeni var mı?

Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim konuşulmaya başlandığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması açısından ülkenin gündeminden biran önce konunun düşmesi açısından en kısa tarih ülke için, memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Ramazan'dan sonraki bir hafta sonra seçim yurt genelinde güven içerisinde, huzur içerisinde yapılacak. Cumhurbaşkanımızı, milletvekillerini seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra 2019 Mart sonunda da belediye başkanları seçimi olacak

Bugün Meclis Başkanlığı'na sunulabilir mi?

Süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı. Meclis'te bunun teklif olarak sunulması gerekiyor. Komisyon'dan geçecek. Daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek. Süreç resmen başladı. 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, erken seçim, İYİ Parti

 

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