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Başbakan Yıldırım, kaçırılan 3 Türk için Libyalı mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarraj ile telefonda görüşerek, kaçırılan 3 Türk vatandaşının bir an önce kurtarılması beklentisini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, kaçırılan 3 Türk için Libyalı mevkidaşıyla görüştü

04 Kasım 2017 22:36

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı (Başbakanı) Fayez Mustafa El Sarraj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşının durumu ele alındı. Yıldırım, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek Türkiye’nin vatandaşların bir an önce kurtarılması beklentisini vurguladı ve bu konuda her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

Başbakan Sarraj, Libya makamlarının, kaçırılan üç vatandaşın kurtarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini, en kısa sürede vatandaşları kurtarmayı ümit ettiklerini belirterek gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Görüşmede ayrıca, Libya’nın bölünmüşlüğünün aşılarak, bir an önce istikrara kavuşmasına verilen önem bir kez daha vurgulanarak, BM Genel Kurulu’nda açıklanan yeni yol haritasına Türkiye'nin desteği ifade edildi. 

Caner Ünver
 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El S

 

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