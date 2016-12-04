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Başbakan Yıldırım: 'Kafa kaldıranların kafasını eze eze bu duruma geldik'

50. Yılını kutlayan Kayseri Sanayi Odası’nın düzenlediği Sanayiciler Gecesi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, “Kafa kaldıranların kafasını eze eze bu duruma geldik” dedi.

Başbakan Yıldırım: Kafa kaldıranların kafasını eze eze bu duruma geldik

04 Aralık 2016 20:12

Kayseri Sanayi Odası tarafından 12.’si gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye 14 yılda bir Türkiye’yi 3 Türkiye yaptı. Kayseri’ye 13 milyar kamu yatırımı yaptık. Kayseri’ye 515 kilometre bölünmüş yol yaptık. Sıra Kayseri’ye hızlı trenin gelmesi. Çalışmalarımız sürüyor. Kayseri İstanbul ulaşımı artık çok daha kolay olacak” dedi.

"KAFA KALDIRANLARIN KAFALARINI EZE EZE BU DURUMA GELDİK"

Başbakan Yıldırım, “Türk ekonomisi üzerinde bu günlerde karamsar senaryo yazmaya çalışanlar var. AK Parti iktidarında 14 yıl boyunca sadece memlekete hizmet etmekle kalmadık, vesayet odakları ile ve kumpaslarla mücadele ede ede bu seviyeye geldik. Kafa kaldıranların kafasını eze eze bu duruma geldik. Millet iradesinden başka bir irade kabul etmedik. AK Parti iktidarından bu yana yaşananları hatırlayın. İlk vesayet Cumhurbaşkanlığı seçimi idi. 363 vekili olan AK Parti’ye seçtirmediler yeni icat çıkardılar. Biz de her derdin devası millettir dedik. Düğümü millet çözdü. Cumhurbaşkanını millet doğrudan seçiyor. Milletin oyları ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

“Bu vesayet odakları, bu sefer milletten yüzde 48 oy almış AK Parti’yi kapatmaya kalktı. O badireyi de atlattık. Yetmedi yargı darbesi yapmaya kalktılar. Anayasa değişikliği yaptık yine sorunu sizler çözdünüz. Bu da yetmedi bu sefer gezi olaylarını başlattılar. 17 Aralık’ı başlattılar bütün bunları geçtikten sonra altın vuruşu yapmaya kalktılar. 15 Temmuz, Türkiye’nin ikinci istiklal mücadelesi. 15 Temmuz bu milletin alçak FETÖ terör örgütüne dersini verdiği gündür. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu hükümetimizin kararlılığı ve milletimizin cesareti alçaklara geçit vermemiştir.

Türkiye’yi sandıkta yenemeyenler, çeşitli oyunlarla Türkiye’yi nasıl güçten düşürürüz, nasıl önünü keseriz diye Gezi olaylarını çıkardılar. 17 Aralık’ta da derslerini aldılar. Son olarak çaresiz kaldılar, milletin tankını,topunu çalarak, milletin parasıyla alınan ülke güvenliği için hazırlanan bu silahları asker kılığına girmiş alçaklar bölücü terör örgütünün mensupları altın vuruşlarını yapmaya çalıştılar. Ama Başkomutan, Cumhurbaşkanı, ‘Ey milletim alçaklara geçit vermeyelim inin meydanlara’ dedi. O silahlara karşı milletin silahı göğsündeki iman ve Allah’ın nusreti. Başkomutanı’nın daveti. İşte o aziz millet o gece ikinci kurtuluş savaşı destanını yazdı. Ülkenin geleceğini kurtardı. Bunun için Kayseri’de o gece sabaha kadar meydanlardaydı. Bunu yabancılar anlayamıyor.

15 Temmuz’da sonuç alamayan alçak FETÖ örgütü, milletten topladığı damla damla himmetleri oluk oluk lobi şirketlerine aktarıyor, Türkiye ekonomisini kötülemek için. Artık bu örgütün eli kanlı bir terör örgütü olduğuna şüphe yoktur.

Hainlere geçit yok. Onlar hainliğin bedelini ödeyecekler. Örgütün ele geçirdiği şirketlerden bu alçakları temizliyoruz. Şirketler üretim yapıyor, istihdam yapıyor ve binlerce insan çalıştırıyor. Bunlar faaliyetlerine devam edecek. İşimiz şirketler değil, kurumlar değil, işimiz bu terör örgütünün içine bulaşmış, gırtlağına kadar terör örgütü ile birlikte olanlardır. Endişe etmeyin. Beni de FETÖ’den sorgularlar mı sorgulamazlar mı endişe etmeyin. Geçmişinizde yanlışınız yoksa endişe etmeyin kimse sizin üzerinize gelemez.

Terör örgütüne bu kaynakları aktaranlar kusura bakmasın, bizden müsamaha görmez. Merhamet değil esas olan adalettir diyerek muamele edeceğiz. Bir çok tedbiri alıyoruz.

Önümüzdeki hafta değişiklik teklifimizi getireceğiz. MHP ile çalışmalar içindeydik. Önemli bir mesafe ettik. Meclisin önüne getirilecek. Meclisten sonra yine size geleceğiz. Nihai karar milletin kararıdır. Milletin verdiği kararın karşısında boynumuz kıldan incedir.”

Alparslan Ötüken - Turan Bulut 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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