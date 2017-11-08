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Başbakan Yıldırım, kanaat önderleriyle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’de kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, kanaat önderleriyle bir araya geldi

08 Kasım 2017 23:04

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a geldi. Başbakan Binali Yıldırım, sabah saatlerinde ABD'nin başkenti Washington'da beraberindeki heyetle sabah yürüyüşü yaptı. Spor kıyafetleriyle kentin ünlü mekanlarında yürüyen Yıldırım, konakladığı St. Regis Oteli'nden önce Thomas Jefferson Anıtı'na gitti.

Yıldırım, daha sonra Kore Anıtı ve Martin Luther King Anıtı'nı ziyaret etti. Şehrin en önemli sembollerinden olan ve ülkenin kurucusu George Washington anısına yaptırılan Washington Anıtı'nı da ziyaret eden Yıldırım, yürüyüş sırasında karşılaştığı çocuklarla sohbet etti. Anıtlar ve heykeller bölgesinde soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Yıldırım, yol üzerindeki bir banka oturarak fotoğraf çektirdi. Yıldırım daha sonra mola verdiği bir kafede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Ardından Başbakan Yıldırım, temasları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, konuşmacıları dinledi.

Başbakan Yıldırım’a ABD temaslarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır eşlik ediyor.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım

 

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