Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yıldırım kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu

Başbakan Yıldırım kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm temel atma töreni esnasında kendisini evine davet eden vatandaşı geri çevirmeyerek, aileye konuk oldu.

Başbakan Yıldırım kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu

05 Şubat 2017 16:14
Başbakan Yıldırım kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm temel atma töreni esnasında kendisini evine davet eden vatandaşın teklifini geri çevirmedi. Başbakan Yıldırım, 4 çocuk babası özel halk otobüsü şoförü Rahmi Aslan'ın Üsküdar Küplüce Mahallesi'ndeki evine misafir oldu. Aslan Ailesi, kapıyı açtıklarında baba Aslan'ın yanında Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkına döndü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da eşlik ettiği ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Ailenin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım, ilgili bakan ve belediye başkanları ile telefonla görüşerek gerekli talimatları verdi. Ziyaret sonrası aile ile hatıra fotoğrafı çektiren Başbakan Yıldırım, çıkışta kendisini bekleyen mahalle halkını selamladı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!