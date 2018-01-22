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Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki isim, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatını detaylı bir şekilde ele alacak.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

22 Ocak 2018 14:02

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile geçtiğimiz Cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti. Zeytin Dalı Harekatına ilişkin son gelişmeler bu toplantıda ele alınmıştı. Yıldırım, aynı gün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla arayarak bilgi vermişti. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye dönmesinin ardından ise yüzyüze bir görüşme gerçekleştirileceği açıklanmıştı. İki isim, bugün Çankaya Köşkü'nde bir toplantı yaparak son gelişmeleri masaya yatıracak.

 

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