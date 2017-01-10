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Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM muhalefet kulisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü

10 Ocak 2017 22:41
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Tıkla İzle

Başbakan Yıldırım, Mecliste CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Muhalefet kulisinde yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu’nun anayasa değişikliği teklifini çekmeleri halinde ortamın yumuşayacağını söylediği öğrenildi. 

Görüşmede CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel rejimin devam etmesini istediklerini belirterek, “Dönem sonuna kadar 2019'a kadar sizinle çalışmak istiyoruz. Kulislerde çay içen Başbakan görmek istiyoruz, bundan memnunuz” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in çayın pahalıya patladığını söyleyerek espri yaptığı öğrenildi. 

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun çocukluğunun Bingöl’de geçtiğini belirtmesi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kılıçdaroğlu’nun Bingöl tarafını köylerine kadar bildiğini söylediği belirtildi. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu


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