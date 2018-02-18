Başbakan Yıldırım: 'Kim ne derse desin bir terörist dahi kalmayacak'

AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, AK Parti kongrelerinin başka partilerin kongrelerine benzemediğini söyleyerek, “Başka partilerin kongreleri bile AK Parti’nin il kongreleri gibi olmaz. İşte Ankara İl Kongresi'ni görüyoruz. Bizde kardeşlik var, birlik, beraberlik var, vatan sevdası var, bayrak sevdası var. 15 yılı geçen sürede milletin adamı, Türkiye sevdalısı, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada büyümesiyle, kalkınmasıyla, savunma sanayisiyle, yükselen değerleriyle gurur duyulacak bir iktidarın var olduğunu söyleyen Yıldırım, “Milletin iktidarı AK Parti iktidarı var. AK Parti siyasette birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adıdır. AK Parti kalkınmanın adıdır. AK Parti denince hastaneler akla gelir, tüneller, havaalanları, hizmet, ‘insanı yücelt ki devlet yücelsin’ akla gelir” şeklinde konuştu.

Terörle mücadelenin amansız şekilde devam ettiğini kaydeden Yıldırım, “Bugün aslanlarımız, kahramanlarımız, Mehmedimiz Afrin’de destan yazıyor. Yurt içi, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek. Kim ne derse desin bir terörist dahi kalmayacak. Eğer gitmek gerekiyorsa hep beraber gideriz. Mehmedimiz, kahramanlarımız gerekeni yapıyorlar. Bize düşen onlara dua etmektir, destek olmaktır. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Yıldırım şunları kaydetti:

“Bu millet çok imtihandan geçti. Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda, 15 Temmuz'da gördük biz bunları. Ama millet indi meydana, alçaklara dersini verdi, bayrağı indirmedi, ezanları dindirmediniz.”

Ahmet Umur Öztürk

