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Başbakan Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Soronbay Jeenbekov ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

08 Ağustos 2017 22:07

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmekte olan Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Sooronbay Jeenbekov ile Ankara’da görüştü.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke ilişkilerinin çeşitli veçheleri ve bölgesel gelişmeler ele alınarak Kırgızistan’daki FETÖ varlığının, iki ülke arasındaki dostluğa gölge düşürmemesi gerektiği ve bunun için Kırgız makamlarının gerekli işbirliğini göstermeleri yönündeki beklenti vurgulandı. Kırgız tarafı ise iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe halel getirmemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.  

Caner Ünver
 

Etiketler: Binali Yıldırım, kırgız, Soronbay Jeenbekov


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