Başbakan Yıldırım: 'Kürtlerin bin yıldır devletleri var'

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Ulu Cami Meydanı’nda düzenlenen miting öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana gelenler tek tek üst aramasından geçirilirken, Atak helikopterleri de sürekli kentin semalarında tur attı. Alanı dolduranlar büyük bir coşkuyla Yıldırım’ı beklerken, asılan ‘minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler’ pankartı dikkat çekti. Öğle saatlerinde Bitlis’e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis Eren Üniversitesindeki camide cuma namazı kıldıktan sonra karne dağıtım törenine katıldı. Yıldırım daha sonra Bitlis İl Başkanlığı tarafından Ulu Cami Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

Alanı dolduran binlerce kişiye hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, “Evliyaların şehri Bitlis bugün bir başka güzelsin. Allah nazardan saklasın. İlçelerdeki kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Gençler siz geleceğimizsiniz, aydınlık Türkiye’siniz. Bitlisliler, size milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Bitlis Ulu Cami’nin yanındaki bu coşkuyu 24 Haziran’a taşıyacak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Bitlis 3’te 3 diyor mu? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için durmak yok” dedi.

“Onlar millete hizmet yerine milletle kavga ediyorlardı”

Bitlis’in ilim irfan yuvası olduğunu söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Böyle bir şehirde üniversite 2007’de AK Parti döneminde kuruldu. Bu örneği AK Parti’den önce Türkiye’nin halini anlatayım diye söylüyorum. AK Parti’den öncekilerin millete hizmet etmek gibi bir niyetleri yoktu. Şimdi Bitlis’in tüneli, çevre yolu var mı? Rahva, Tatvan, Güroymak’ta bölünmüş yol var mı? Onlar millete hizmet yerine milletle kavga ediyorlardı. Hep kavga ettiler. Milletin diniyle, diyanetiyle, kılığıyla kıyafetiyle uğraştılar. Başörtüsüyle uğraştılar. Hizmet götürmek yerine köylerin, beldelerin, ilçelerin isimlerini değiştirdiler. Sen Nurs köyünün ismini değiştirebilirsin ama bu milletin gönlünde Saidi Nursi’nin ismini çıkartabilir misin? Bununla uğraşacaklarına memlekete eser bırakın eser.”

“Yahu siz enkaz evi misiniz?”

“Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı üzerine ise Başbakan Binali Yıldırım, “Biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz. Milletin değerleriyle kavga etmek yerine, bu milletin ekmeğini ve aşını büyütmek için çalışsaydınız olmaz mıydı? Bitlisli kardeşlerimizin güzel bir sözü var. ‘Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz.’ Şimdi meydana indiler, ne diyorlar? ‘AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız, AK Parti’nin projelerini iptal edeceğiz, Kanal İstanbul’u yapmayacağız.’ Orayı burayı yıkacaklarını söylüyorlar. Yahu siz enkaz evi misiniz? Siz memleketi mi yöneteceksiniz? Taş koymaktan bahsetmiyorlar, yakmaktan yıkmaktan bahsediyorlar. Bu memleketin gelişmesine engel olacaklarını, bu milletin AK Parti’den soğuyacağını zannediyorlar. Milletimiz buna izin verir mi?”

“Milletimiz 16 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor”

Milletin 16 yıllık kazanımlarına sahip çıktığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

“2023’ten dönüş yok. Bitlis istikrar ve kalkınmaya devam diyor. 16 yıldır doğudan batıya, kuzeyden güneye hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettik. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak için çalıştık. Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş yok. Kürt de Türk de başımızın üstünedir. Ser sera, ser çeva (baş göz üstüne). Ne yaptıysak millet için yaptık. Çocuklarımıza nasıl güzel bir gelecek hazırlarızın derdindeyiz.”

“Türkiye’de PKK gibi bir sorun var”

12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan gibi millet iradesine karşı darbelerle demokrasinin kesintiye uğradığını ifade eden Yıldırım, “Son olarak da 15 Temmuz’da hainler emellerine ulaşamadı. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak terör örgütleridir. Bunların ipleri dışarıdadır. İpi başkalarının elindedir. Bitlis’te açıkça söylüyorum. Türkiye’de Kürtlerin de Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Bizim görevimiz de bu terör örgütünü bu topraklardan temizlemektir” ifadelerini kullandı.

“Oyu sizden aldılar, emri Kandil’den aldılar”

Konuşmasında HDP’ye de tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, “Geçmişte sizden oy istediler. ‘Türkiye partisi olacağız’ dediler. ‘Bitlis için çalışacağız, Türkiye’nin kalkınması için çalışacağız’ dediler. Siz de destek oldunuz ama ne oldu? Oyu sizden aldılar, emri Kandil’den aldılar. Bunlar bölücüdür. Bunlar Kürtlerin de Türklerin de başının belasıdır. Bu belayı def etmek de elimizdedir. Bunun için bir olacağız, birlik olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

“Türk-Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir” sloganları üzerine de Başbakan Yıldırım, “Türk-Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir” ifadelerini kullandı.

“Kürtlerin devleti Türkiye’dir”

Bölgede oynanan oyunlara da dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bölgemizde birtakım planlar yapıyorlar. Bu bölgelerde emperyal güçlerin planları var. Kürtlerin kanı canı üzerinde bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Kürtlerin bin yıldır devletleri var. Alçaklar, size mi kalmış Kürtlere devlet kurmak. 81 milyonun devleti Türkiye devletidir, bayrağı da ay yıldızlı bayrağımızdır. Artık dağlarımızda terör esmiyor. Artık dağlarımız açıldı, yaylalarımız açıldı. Oralarda sürüler otlanıyor, bayrağımız dalgalanıyor. Şehirlerde de terörün baskısı bitti. Hiç kimsenin baskısından korkmayın. Devletimiz sizin yanınızdadır. Oyunuzu istediğiniz gibi kullanın. Türkiye’nin aydınlık geleceği için ‘ben de varım’ deyin.”

Cumhurbaşkanı adaylarına tepki

24 Haziran’daki seçimler için cumhurbaşkanı adayı olanlara da tepki gösteren Yıldırım, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı adayları var. Gerçeklerin üzerini nasıl örteriz, Türkiye 16 yılda nereden nereye geldi, bunu nasıl göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar ama güneş balçıkla sıvanır mı Bitlis? AK Parti’nin hizmetleri ortada. 37 milyardan devraldığımız tarım gelirimizi 161 milyara çıkardık. Türkiye tarımda Avrupa’da 4'üncüydü, şimdi de 1'inci oldu. Türkiye’ye de birinci olmak yakışır. Gübrede, yemde KDV’yi kaldırdık. Yıllardır mazot desteği veriyoruz. ‘Mazot desteği vereceğiz’ diyorlar. Yapılanlardan bile haberleri yok. Şehir hastaneleriyle sağlıkta en büyük dönüşümü gerçekleştirdik.”

Velilere karne uyarısı

18 milyona yakın öğrencinin karne alarak tatile çıktığını da ifade eden Yıldırım, “Yavrularımıza karnelerini verdik. Tatil bugün başladı. 18 milyona yakın öğrencimiz başarılı bir dönem geçirdi. Tatilde aman yavrularımıza ‘karnen niye daha iyi değil’ diye sitem etmeyin. Eğer kırık varsa, seneye telafi ederler. Bu 3 ayda morallerini çok yüksek tutmaları lazım. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

15 yılda 284 bin yeni derslik, bin 245 yeni hastane, 817 bin yeni konut yaptıklarını ve üniversite sayısını 207’e çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, yaptıkları hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini kaydetti.

‘Milletle devletin barışıdır”

‘İmar barışı’nı hatırlatan Yıldırım, “İmar barışı çıkardık. Her türlü sorunu olan herkese bir kolaylık getirdik. Müracaatlar başladı. Bu milletle devletin barışıdır” dedi.

Havaalanı talebi üzerine de çalışma başlattıklarını dile getiren Yıldırım, milletvekilli adaylarının peşinin bırakılmamasını istedi. Bitlislilerden destek isteyen Yıldırım, “Kendisini PKK’nın esaretinden kurtaramayan HDP’yi sandığa gömecek miyiz? Bitlis her şeyin en güzeline layık. 24 Haziran’a hazır mıyız? Bitlis’te yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını iş başına getirecek miyiz? AK Parti, MHP, BBP ile Yenikapı ruhunu sandığa taşıyacak mıyız? 24 Haziran’da kardeş kavgasını bitirmeye var mıyız? Kucaklaşmaya hazır mısınız? Köylerimizi, şehirlerimizi yakıp yıkan eşkıya sürülerinden hesap soracak mısınız? Aynı duaya amin dediğimizi yedi düvele gösterecek miyiz? Yeni bir zafere hazır mıyız? Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Bitlis milletvekili adaylarını da tanıtan Yıldırım, daha sonra helikopterle Muş'a geçti.

Mehmet Salih Akkuş-Yılmaz Sönmez-Vahit Olcay-Gürkan Olcay

