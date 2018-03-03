Başbakan Yıldırım Kütahya’da

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonunda yapılan Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. Program öncesinde salonu dolduran coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Başbakan Yıldırım’ı bekledi. Zaman zaman tezahüratlarda bulunan vatandaşlar da kongreye yoğun ilgi gösterdi. Yine program öncesinde salonda ‘Recep Tayyip Erdoğan’ ve ‘Binali Yıldırım’ sloganları yükseldi. Salonda asılan ‘Zeytindalı Kahramanlarına Selam ve Dua’ pankartları dikkat çekti.

Burada coşkulu kalabalığa seslenen Başbakan Binali Yıldırım, 'medeniyetlere merkez olmuş, zevklerle renkleri toprakla yoğurmuş, asırlara güzellikler armağan etmiş, bu güzel şehrin güzel yürekli insanları’ diyerek konuşmasına başladı. Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yıldırım, “Kurulduğu günden bugüne Kütahya teşkilatımızda görev yapan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bugün hizmet yarışına devam edecek kardeşlerime de başarılar diliyorum. Kütahya bu kutlu yolculukta hep bizimle birlikte oldu. 3 Kasım’da, 2002’de bu yolculuğa çıkarken milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber oldu. Sizlere onun selamını getirdim. AK Parti’nin ilk seçiminde 2002’de teveccüh göstererek Kütahya, mecliste kendi görevini AK Partiye verdi. 6 milletvekili ile yine Kütahya AK Parti ile temsil edildi. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 70lere varan bir destek ile Cumhurbaşkanlığı Sistemine evet diyen ilimiz de Kütahya’dır. Siz büyük ve büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarlarısınız. Kütahyalı AK bacılar siz geleceğin teminatısınız. 2019’da Kütahya yeniden tarih yazmaya var mısınız? AK kadınlar yeni bir destan yazacak mıyız? 2019’un yıldızı Kütahya olacak mı? 2017 halk oylamasında yüzde 86 ile evet diyenler ses verin. 2019’da sandıkları doldurmaya hazır mısınız? O zaman Kütahya işi bitirmiş. Kütahya tamam diyor" dedi.

"Bizi 3-5 terör örgütleri ile tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar"

Konuşmasına Zeytin Dalı Harekatına da değinen Yıldırım, "Bu topraklar bir cihan devletinin kurulduğu topraklar. Bu topraklar Ertuğrul Gazi’nin at koşturduğu topraklar. Osmanlı Devletinin kurulduğu, Domaniç kurtuluşun şehitliği, Dumlupınar yanımızda olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Kütahya, kuruluş şehri. Kütahya kurtuluş şehri. Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana’nın, Evliya Çelebinin şehri. Cihan İmparatorluğunun kalbidir Kütahya. 1946’da Adnan Menderes’i bağrından çıkaran ilimizdir Kütahya. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, 15 Temmuz’da dirilişin destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız 20 Ocak’ta burada Zeytin Dalı Operasyonunun fiilen başladığını dünyaya buradan duyurdu.

Bugün Zeytin Dalı Harekatının 43. günü. Kütahya’nın plakası da 43. Buradan Afrin’de destanlar yazan kahraman Mehmetçiklerimize selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bugüne kadar bu güzel ülke için, istikbalimiz için canlarını seve seve veren şehitlerimize bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Afrin, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Orada teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatandaşımızın, yaşlısıyla genciyle, büyüğüyle küçüğüyle, Hayme Ana’nın torunları dualarıyla yanınızdadır.

Kütahyalı hanım kardeşlerimiz, Kilisli annelerimiz Karadenizli, Egeli, Güneydoğulu hanım kardeşlerimiz Mehmetçiklerin arkasındadır. Orada, o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek. Tarih boyunca nice tuzaklar, nice tehlikeler görmüş hep birlikte üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız. Bugün bizi 3-5 terör örgütleri ile tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz. Bu hesap Kütahya’ya hiç uymaz" ifadelerini kullandı.

"Büyüme rakamları, ihracat rakamları artarak devam ediyor”

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının devamında, "Bugün Allah’a şükür ekonomimiz güçlü. Dimdik ayaktayız. Harcadığımız mesai, döktüğümüz alın teri, akıl teri üretim olarak, istihdam ihracat olarak geriye dönüyor. 2017’nin 3. çeyreğinde yüzde 11 üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara olduk. Türkiye’ye de birincilik yakışırdı. Sanayi üretimimiz günden güne artıyor. Geçen yıl 1 milyon 300 bin vatandaşımıza iş bulduk. İnşallah bu yıl daha iyi olacağız. Büyüme rakamları, ihracat rakamları artarak devam ediyor” dedi.

Başbakan Yıldırım'a; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Hüseyin Efe - Kadir Arslan - Oğuzhan Demir - Yunus Daşdemir - Hüseyin Can Aksu- Mehmet Saka

